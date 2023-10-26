|
Gündem

MSB'den davet: Boğazda 100 gemi ile geçit töreni yapılacak

Milli Savunma Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, TCG Anadolu'nun da aralarında bulunduğu 100 savaş gemisiyle İstanbul Boğazı'nda düzenlenecek geçit törenine halkı davet etti. Saat 17.00'de başlayacak geçit töreni sırasında 20 savaş uçağı da Boğaz üzerinden uçacak.

Halil Akkoç
16:03 - 26/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Boğazdaki geçit töreni 17.00'de başlayacak.

Boğazdaki geçit töreni 17.00'de başlayacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında,
aralarında TCG Anadolu'nun da yer aldığı 100 gemi boğazdan törenle geçecek. Ayrıca 101 pare top atışı yapılacak ve 20 savaş uçağı da Boğaz üzerinden uçacak. Geçit töreni saat 17.00'de başlayacak.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan duyuruda,
"Cumhuriyetimizin 100’üncü Yılı için hazırız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda, TCG Anadolu'nun da aralarında olacağı 100 savaş gemisiyle yapacağımız geçit töreni için halkımızı İstanbul Boğazı’na bekliyoruz."
denildi.

Öte yandan Türk Yıldızları saat 16.20'de Boğazda gösteri uçuşu yapacak. SOLOTÜRK de, saat 13.00'te Ankara'da, saat 16.40'ta İstanbul Boğazı'nda uçacak.


#29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
#TCG Anadolu
#Milli Savunma Bakanlığı
1 gün önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Nevşehir’de ‘tarla günü’ etkinliği: Patates hasadı başladı!