MSB'den davet: Boğazda 100 gemi ile geçit töreni yapılacak

Boğazdaki geçit töreni 17.00'de başlayacak.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında,
aralarında TCG Anadolu'nun da yer aldığı 100 gemi boğazdan törenle geçecek. Ayrıca 101 pare top atışı yapılacak ve 20 savaş uçağı da Boğaz üzerinden uçacak. Geçit töreni saat 17.00'de başlayacak.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan duyuruda,
"Cumhuriyetimizin 100’üncü Yılı için hazırız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda, TCG Anadolu'nun da aralarında olacağı 100 savaş gemisiyle yapacağımız geçit töreni için halkımızı İstanbul Boğazı’na bekliyoruz."
denildi.
Öte yandan Türk Yıldızları saat 16.20'de Boğazda gösteri uçuşu yapacak. SOLOTÜRK de, saat 13.00'te Ankara'da, saat 16.40'ta İstanbul Boğazı'nda uçacak.
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1 gün önce