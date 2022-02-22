MSB'den Doğu Akdeniz’de nefes kesen eğitim

Bakan Kurum; Al kullan at değil al kullan dönüştür anlayışıyla hareket edeceğiz

Konya'da düzenlenen İklim Şurası'na katılan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TVNET'e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum 'Tüm sektörlerimizle iklim değişikliğiyle yaşamak ve kaynaklarımızı dönüştürmek zorundayız. Yol haritamızı burada çıkarmış olacağız, yeşil sanayi olsun istiyoruz. Al kullan at değil, al kullan dönüştür anlayışıyla hareket edeceğiz.'