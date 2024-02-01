MSB'den F-16 açıklaması: Herhangi bir şarta bağlı değil

Bakanlık kaynakları ayrıca, ABD tarafından yapılan F-35 ile ilgili son açıklamalara ilişkin, "Bu konu çok konuşuldu, tartışıldı. Her iki ülkenin duruşunda şu an herhangi bir değişiklik yok. ABD tarafından gelen açıklamaları bu aşamada bir iyi niyet beyanı olarak değerlendirmek gerekir. Bu konuda herhangi bir değişiklik veya gelişme olursa bilgilendirme yaparız." değerlendirmesinde bulundu.