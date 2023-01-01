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MSB'den gururlandıran Bakü paylaşımı: Tek yürek olmaya devam edeceğiz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 105'inci yılını hazırladığı kliple kutladı.

10:49 . 15/09/2023 Cuma
AA
MSB'nin paylaşımı izleyenleri hem duygulandırdı hem de gururlandırdı.

MSB'nin paylaşımı izleyenleri hem duygulandırdı hem de gururlandırdı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımlandı.

Türk ve Azerbaycan ordularının birlikte gerçekleştirdiği tatbikatlardan görüntülerin yer aldığı bir videonun da paylaşıldığı kutlama mesajında,
"Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 105'inci yılı kutlu olsun. Azerbaycan Türkü kardeşlerimizi yalnız bırakmayan Nuri (Killigil) Paşa'yı ve onun komutasındaki Kafkas İslam Ordusu'nun kahramanlarını saygıyla ve rahmetle anıyoruz. 105 yıl önce olduğu gibi bugün de Azerbaycan Türkü kardeşlerimizle tek yürek, tek yumruk olmaya devam edeceğiz."
ifadelerine yer verildi.



#Bakü
#Milli Savunma Bakanlığı
#Azerbaycan
#MSB
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