MSB’den Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın nefes kesen 'Akdeniz Eğitim Görevi' paylaşımı

MSB, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın Akdeniz Eğitim Görevi sırasında nefes kesen görüntülerini paylaştı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gökle Yerin Hududunda, Dalgalanır Bayrak Kahramanların Omuzunda” dizesine yer verdi.
Gökle Yerin Hududunda, Dalgalanır Bayrak Kahramanların Omuzunda🇹🇷
Hava Kuvvetlerimizin farklı üslerinden muharip ve destek uçaklarının katılımıyla Akdeniz bölgesinde eğitim görevi icra edildi.#MSB pic.twitter.com/ImW2Ki3vxe
Gökle Yerin Hududunda, Dalgalanır Bayrak Kahramanların Omuzunda🇹🇷