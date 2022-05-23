Gündem MSBden Hava Kuvvetleri Komutanlığının nefes kesen Akdeniz Eğitim Görevi paylaşımı
ANKARA

MSB’den Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın nefes kesen 'Akdeniz Eğitim Görevi' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, Akdeniz Eğitim Görevi icra eden Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın nefes kesen görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

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Haber Merkezi İHA
MSB’den Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın nefes kesen Akdeniz Eğitim Görevi paylaşımı
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MSB, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın Akdeniz Eğitim Görevi sırasında nefes kesen görüntülerini paylaştı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gökle Yerin Hududunda, Dalgalanır Bayrak Kahramanların Omuzunda” dizesine yer verdi.

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