MSB'den NATO'nun 76'ncı kuruluş yıl dönümü mesajı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO'nun kuruluşunun 76'ncı yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı. Yapılan "Ülkemiz İttifak'a katıldığı 1952 yılından bu yana olduğu gibi üstlendiği tüm görev ve misyonları başarıyla yerine getirmeye devam edecek, NATO'nun aktif ve yapıcı bir üyesi olmaya devam edecektir" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin NATO'nun, 1952 yılından bu yana seçkin üyesi olduğu belirtilerek, İttifak'ın 76'ncı kuruluş yıl dönümü kutlandı.
"NATO'nun aktif ve yapıcı bir üyesi olmaya devam edecektir"
"NATO'nun aktif ve yapıcı bir üyesi olmaya devam edecektir"
Paylaşımda,
"Ülkemiz, İttifak'a katıldığı 1952 yılından bu yana olduğu gibi üstlendiği tüm görev ve misyonları başarıyla yerine getirmeye devam edecek, NATO'nun aktif ve yapıcı bir üyesi olmaya devam edecektir."
ifadeleri yer aldı.
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