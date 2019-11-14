MSB'den nokta atışı operasyon: PKK'ya ait mühimmat deposu imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamayla PKK'ya ait bir mühimmat deposunun vurulduğunu açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Irak kuzeyi Gedik Üs Bölgesinden, terör örgütü PKK’ya ait olduğu tespit edilen mağaraya yapılan havan atışıyla birden fazla çıkışı bulunan bir mühimmat deposu vurularak imha edildi" denildi.
Irak kuzeyi Gedik Üs Bölgesinden, terör örgütü PKK’ya ait olduğu tespit edilen mağaraya yapılan havan atışıyla birden fazla çıkışı bulunan bir mühimmat deposu vurularak imha edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/LDWnw7wLu2
Irak kuzeyi Gedik Üs Bölgesinden, terör örgütü PKK’ya ait olduğu tespit edilen mağaraya yapılan havan atışıyla birden fazla çıkışı bulunan bir mühimmat deposu vurularak imha edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/LDWnw7wLu2— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 14 Kasım 2019