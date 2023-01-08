MSB'den Sarıkamış şehitleri için anma videosu

MSB'nin sosyal medya hesabından, Sarıkamış şehitleri anısına hazırlanan video paylaşıldı.

Mehmetçiğin, Sarıkamış'taki karla kaplı Allahuekber Dağları'ndaki görüntülerinin yer aldığı videonun sonunda, "Allahuekber Dağları'nda vatan için şehadete yürüyen aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun." ifadeleri kullanıldı.

Onlar ki vatan uğruna “ben de varım” diyenlerdir.



Onlar ki keskin soğuğa karşı mücadeleden geri durmayanlardır.



Onlar ki kahramanlıklarıyla her zaman gurur duyduğumuz şanlı ecdadımızdır!#Sarıkamış şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. 🇹🇷 pic.twitter.com/597vBbCTLc — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 8, 2023

Paylaşımda da "Onlar ki vatan uğruna 'Ben de varım' diyenlerdir. Onlar ki keskin soğuğa karşı mücadeleden geri durmayanlardır. Onlar ki kahramanlıklarıyla her zaman gurur duyduğumuz şanlı ecdadımızdır." ifadeleri yer aldı.

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OYNAT 02:42 MSB'den Sarıkamış şehitleri paylaşımı: Biz buradayız ana, daha ölmedik! Milli Savunma Bakanlığı, Sarıkamış şehitlerinin şehadete yürüyüşünün 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla bir video paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesabında paylaşılan videoda 'Karın kurşun olup yağdığı, ayazın keskin bir bıçak gibi sineleri parçaladığı Sarıkamış'ta şehit düşen Kahraman Ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz' ifadeleri kullanıldı. BiP'te paylaş

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