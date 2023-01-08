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ANKARA

MSB'den Sarıkamış şehitleri için anma videosu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sarıkamış Harekatı'nın 108'inci yılı dolayısıyla hazırladığı video ile şehitleri andı.

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Haber Merkezi AA
MSBden Sarıkamış şehitleri için anma videosu
Sarıkamış Şehitleri anma

MSB'nin sosyal medya hesabından, Sarıkamış şehitleri anısına hazırlanan video paylaşıldı.

Mehmetçiğin, Sarıkamış'taki karla kaplı Allahuekber Dağları'ndaki görüntülerinin yer aldığı videonun sonunda, "Allahuekber Dağları'nda vatan için şehadete yürüyen aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda da "Onlar ki vatan uğruna 'Ben de varım' diyenlerdir. Onlar ki keskin soğuğa karşı mücadeleden geri durmayanlardır. Onlar ki kahramanlıklarıyla her zaman gurur duyduğumuz şanlı ecdadımızdır." ifadeleri yer aldı.

MSB'den Sarıkamış şehitleri paylaşımı: Biz buradayız ana, daha ölmedik!
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MSB'den Sarıkamış şehitleri paylaşımı: Biz buradayız ana, daha ölmedik!
Milli Savunma Bakanlığı, Sarıkamış şehitlerinin şehadete yürüyüşünün 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla bir video paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesabında paylaşılan videoda 'Karın kurşun olup yağdığı, ayazın keskin bir bıçak gibi sineleri parçaladığı Sarıkamış'ta şehit düşen Kahraman Ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz' ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığından
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Milli Savunma Bakanlığından "Büyük Taarruza" özel video dizisi
Milli Savunma Bakanlığı, Kurtuluş Savaşı'nın en önemli zaferlerinden biri 'Büyük Taarruz'u anlatan video dizisini sosyal medya hesaplarından paylaştı. MSB'nin Twitter hesabından 'Zaferin Ayak Sesleri Büyük Taarruz' kapağıyla yapılan paylaşımlarda, Büyük Taarruz'a 26 Ağustos'ta başlandığı, Mustafa Kemal Paşa'nın başkomutanlığında süngü hücumu yapan Türk kuvvetlerinin Tınaztepe, Belentepe ve Kalecik Sivrisi'ni aldığı görüntüler yer aldı.

MSB paylaştı: Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir
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Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü sebebiyle özel bir video paylaştı.


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