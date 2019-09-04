Gündem S-400 eğitimi Rusyada başladı
ANKARA

MSB'den son dakika açıklaması: S-400 eğitimi Rusya'da başladı

S-400 eğitimi Rusya'da başladı

Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında, Rusya’nın Gatchina şehrinde S-400 eğitimi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu personelin katılımı ile başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
S-400'ler
S-400'ler

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında; Rusya’nın Gatchina şehrinde S-400 Eğitimi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu personelin katılımı ile başladı" denildi.

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