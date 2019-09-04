S-400 eğitimi Rusya'da başladı

Hayat

1 metrelik oltayla 2 adet 20 kiloluk dev sinarit yakaladı

Av sezonunun açılmasıyla birlikte balıkçıların dışında olta meraklıları da denize açıldı. Bursa’dan Güney Ege’nin serin sularına açılan olta balıkçıları 20 kilogram ağırlığında 2 adet dev sinarit yakaladı. Bursalı avukatın 5 metrelik tekneye çekmeye çalıştığı dev sinaritler bir başka balıkçı tarafından cep telefonu ile görüntülendi.