MSB'den Taksim'deki terör saldırısına ilişkin açıklama: Teröristler bunun hesabını misliyle ödeyecek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabı Twitter'dan, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Saldırıda yaşamını yitiren 6 kişinin fotoğraflarıyla birlikte yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

'MEHMETÇİĞİN KARŞISINA ÇIKMAYA CESARET EDEMİYORLAR'

"Kahraman Mehmetçiğin karşısına çıkmaya cesaret edemeyen; Zap'ta, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde iyice köşeye sıkışan, Mehmetçiğin nefesini her an ensesinde hisseden ve alçaklıkta sınır tanımadığını birçok kez tüm dünyaya gösteren, azılı bir terör örgütü olan PKK/YPG başka olmak üzere terör örgütlerinin insanlık düşmanı, halk düşmanı olduğunu görmemekte ısrar edenler var.

'MİSLİYLE ÖDEYECEKLER'

Terörün en acımasız yöntemini kullanarak İstanbul'da masum sivilleri hedef alan teröristler, bu saldırının bedelini misliyle ödeyecekler. Bu ülkeden de bu coğrafyadan da yok olup gidecekler."

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İstiklal Caddesi'nde bombalı terör saldırısı gerçekleştiren teröristler bunun hesabını misliyle ödeyecek! Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz.🇹🇷 pic.twitter.com/WN6QSBMiez — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 15, 2022

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FOTOĞRAF 14 Taksim İstiklal Caddesinde meydana gelen 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı bombalı terör saldırısıyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sürüyor. Bölücü terör örgütü PKKKCKnın Suriye kolu PYDYPG tarafından gerçekleştirilen terör saldırısıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu devam ederken, caddeye bombayı bırakan kadın terörist Ahlam Albashir ise sabah karşı Küçükçekmecede saklandığı evde kıskıvrak yakalandı. GÖZALTI SAYISI 48E ÇIKTIEkipler, saldırıyla ilgili şu ana kadar çoğu Suriyeli, 37si yabancı uyruklu 48 şüpheliyi yakaladı. Ekiplerin terör saldırısıyla ilgili operasyonları devam ederken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. KAÇARKEN BİNDİĞİ TAKSİNİN ŞOFÖRÜNÜN İFADESİ ALINDISaldırının ardından bin 200 farklı güvenlik kamera görüntüsünden oluşan yüzlerce saatlik kayıtlar didik didik inceleyen Terörle Mücadele ve istihbarat birimleri, ilk olarak kadın teröristin saldırının ardından kaçmak için müşteri kılığında bindiği taksiyi buldu. Taksi sürücüsü ifadesinin alınması için gece saatlerinde İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirilirken, ticari taksi ise emniyet birimleri tarafından incelemeye alındı. KARI-KOCA KILIĞINDA ÜLKEYE GİRDİLERBombalı saldırıyı gerçekleştiren Suriye uyruklu kadın teröristin, önce Esenlerde bir eve gittiği, buradan yanına bir miktar altın ve para aldıktan sonra Küçükçekmecede başka bir adrese giriş yaptığı saptandı. Yaklaşık 4 ay önce beraberindeki örgüt üyesi B. adlı terörist ile karı-koca kılığında geldikleri İstanbulda, Suriye Kobani bölgesindeki PYDYPG mensubu H. adlı bir örgüt yöneticisinin talimatıyla Esenlerde bir tekstil atölyesinde işe girdikleri öğrenildi. 1 KİLOLUK PATLAYICIYI VERİP İSTİKLALE GÖNDERMİŞBurada uyuyan hücre konumunda olan terörist, Ayn El-Arab (Kobani) bölgesinden aldıkları talimatla dün hususi bir otomobille Taksime gitti. Suriyeden birlikte Türkiyeye geldikleri koca kılığındaki B. adlı firari PKKYPG üyesi terörist, hücre üyesi Ahlam Albashire yaklaşık 1 kilonun üzerindeki TNT tipi plastik patlayıcıyı saat 16.00 sıralarında vererek İstiklal Caddesine gönderdi. EYLEM SONRASI 4 AYDIR YANLARINDA KALDIĞI AİLENİN YANINA GİTTİBurada eylemin gerçekleştirileceği noktaya patlayıcı dolu paketi bırakan kadın terörist, olaydan sonra müşteri kılığında bindiği ticari taksiyle önce Esenlerde kendilerine yardım ve yataklık eden ve 4 aydır yanlarında kalan ailenin evine girdi. Yaklaşık bir saat sonra evden bir miktar altın ve para alan terörist, Küçükçekmecede bir eve saklandı. İlk olarak Edirneye, oradan da Yunanistana gitmek için fırsat kollayan Ahlam Albashir adlı Suriyeli terörist, gece saat 02.50de güvenlik güçlerince Küçükçekmecede düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. YUNANİSTANA KAÇMA TALİMATITeröristin emniyette yapılan sorgusunda, PKKPYDYPG Terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin üzerinden ülkeye eylem yapmak için beraberindeki karı-koca kılığındaki bir PKKYPG mensubu ile birlikte kaçak yollarla giriş yaptıklarını itiraf etti. Güvenlik ve istihbarat birimlerinin elinde olduğu öğrenilen ses ve yazışma kayıtlarında, saldırının ardından Ahlam Albashir ile yanındaki B. adlı erkek teröriste Yunanistana kaçma talimatı verildiği ortaya çıktı. KAÇABİLSELERDİ YUNANİSTANDA İNFAZ EDİLECEKLERDİSaldırının örgütsel kodlarını deşifre eden emniyet ve istihbarat birimleri, eyleme ilişkin yürütülen soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor. Kanlı saldırıya dair soruşturma devam ederken, eylemi gerçekleştiren kadın terörist ile beraberindeki B. adlı erkek teröriste Suriyedeki PKKYPG yönetiminden eylemden sonra Türkiyeyi terk etmeleri talimatı verildi. Kobanide soyadı açıklanmayan H. adlı bir PKKYPG sorumlusu tarafından verilen emirde, saldırıdan hemen sonra Edirneden Yunanistana geçmeleri istendi. İstihbarat birimlerine göre teröristler ülkeyi terk edip kaçabilselerdi Yunanistanda infaz edilerek saldırının tüm bağlantıları koparılacaktı. KOCA KILIĞINDAKİ ERKEK TERÖRİST HER YERDE ARANIYORDün meydana gelen terör saldırısında kullanılan patlayıcının TNT tipi bomba türü patlayıcı kullanıldığı öğrenilirken, bölücü terör örgütü PKKPYD bağlantılı olduğu anlaşılan hücre üyesinin, Türkiyedeki tüm bağlantıları mercek altına alındı. Ayn El-Arab (Kobani) bölgesinden eylem talimatı alarak Türkiyeye giriş yapan Ahlam Albashir isimli terörist, sorgusunda, PKKPYD tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirilip Türkiyeye gönderildiğini itiraf etti. Failin ifadeleri doğrultusunda Edirneden Yunanistana kaçmaya çalışan B. adlı teröristin yakalanması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı. KADIN TERÖRİSTİN EVİNDEN PARA VE ZİYNET EŞYALARI ÇIKTIEkiplerce, kadın şüphelinin Küçükçekmecede kaldığı evde yapılan aramada ise 3 bin 800 dolar, 5 bin avro ve 10 bin lira ile çok sayıda ziynet eşyası ele geçirdi. İNGİLİZ GAZETESİ KAZAK DETAYINA DİKKAT ÇEKTİİstanbuldaki hain saldırı dünya basınında da büyük yankı uyandırdı. Dış basın İstanbuldaki saldırıyı yakından takip ederken İngiliz gazetesi Mirror, kadın teröristin yakalanma anına dair görüntülere geniş yer verdi. Mirror ayrıca teröristin giydiği New York yazılı kazağa dikkat çekti. Haberde İstanbuldaki terör zanlısı 2005 Londra bombacısı ile aynı kapüşonlu svetşört ile yakalandı ifadelerine yer verildi. Öte yandan ABDnin önde gelen yayın kuruluşu New York Times, patlama haberini tepki çeken bir açıklamayla vermişti. Paylaşımda, Her yıl dünyanın dört bir yanından Türkiyeyi ziyaret eden on milyonlarca turistin çoğu, Pazar günkü bombalamanın gerçekleştiği bölgede vakit geçiriyor ifadeleri kullanılmıştı. İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröristle ilgili ilginç detay: Adres New York mu? İstiklal Caddesi'nde altı vatandaşımızın can verdiği bombalı saldırıyı düzenleyen terörist Ahlam Albashir'in sorgusu sürerken, gözaltı sayısı ise 48'e yükseldi. Kadının, erkek bir terörist ile karı koca kılığında İstanbul'a geldiği öğrenildi. Albashir'e yaklaşık 1 kilo patlayıcı verdiği ve İstiklal Caddesi'ne gönderdiği belirlenen erkek terörist her yerde aranıyor. Öte yandan Albashir'in evinde yapılan aramalarda 3 bin 800 dolar, 5 bin avro ve 10 bin lira ile çok sayıda ziynet eşyası ele geçirildi. Öte yandan İngiliz Mirror gazetesi, İstanbul'da yakalanan terörist ile 2005 yılında Londra'da bombalı saldırı düzenleyen teröristin ortak noktasına dikkat çekti.

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