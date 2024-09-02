MSB'den 'teğmenlere soruşturma' iddiasına yalanlama: Harp Okulları ile idari bağları kalmadı

Milli Savunma Bakanlığı
Harp Okullarının mezuniyet töreninde bazı teğmenlerin sosyal medyaya yansıyan görüntüleri gündem olmuştu.
Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) açıklama yapıldı.
"İdari bağları kalmadı"
"İdari bağları kalmadı"
Yapılan açıklamada
"Teğmenlerin okula çağrılarak haklarında sosyal medya paylaşımları nedeniyle tahkikat açıldığı iddiaları doğru değildir. Harp Okullarının mezuniyet törenleri 30-31 Ağustos tarihlerinde yapılmış olup mezun olan teğmenlerin Harp Okulları ile idari bağı kalmamıştır"
denildi.
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2 saat önce