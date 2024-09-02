MSB'den 'teğmenlere soruşturma' iddiasına yalanlama: Harp Okulları ile idari bağları kalmadı

"Teğmenlerin okula çağrılarak haklarında sosyal medya paylaşımları nedeniyle tahkikat açıldığı iddiaları doğru değildir. Harp Okullarının mezuniyet törenleri 30-31 Ağustos tarihlerinde yapılmış olup mezun olan teğmenlerin Harp Okulları ile idari bağı kalmamıştır"