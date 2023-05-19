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MSB'den Yunanistan'ın 'Pontus' iddialarına yanıt: Her türlü akıl ve mantıktan uzak

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Yunanistan makamlarının 'Pontus' iddialarını tamamıyla reddediyoruz. Her türlü akıl ve mantıktan uzak bu iddialar, tarihi gerçekleri çarpıtma çabasından başka bir şey değildir." ifadeleri kullanıldı.

21:27 . 19/05/2023 Cuma
AA
Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı.

MSB'den, Yunanistan'ın "Pontus" iddialarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. İddiaların "asılsız" olarak nitelendirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yunanistan makamlarının 'Pontus' iddialarını tamamıyla reddediyoruz. Zira her türlü akıl ve mantıktan uzak bu iddialar, tarihi gerçekleri çarpıtma çabasından başka bir şey değildir. Yunan siyasetçilerinin tarihi hiçbir bilgi ve belgeye dayanmayan söylemlerinin tamamı, Yunan halkını kandırmaya yönelik yalandır, ibretliktir.

Türk milletinin geçmişinde yüz kızartıcı bir gerçeklik arayanlar, kendilerini aldatmaktan başka bir sonuç elde edemezler.

100 yıl öncesine ilişkin hayaller kuranlar, öncelikle aynaya bakmalıdır. Bu açıdan Yunan siyasiler, tebaası olduğu Osmanlı Devleti'ne isyan ettiği süreçte Tripoliçe'de ve 1919-1922 yılları arasında Anadolu'yu işgal girişiminde atalarının kan donduran mezalimleriyle yüzleşmeli, aynı şekilde Anadolu'da ne işleri olduğunun cevabını vermelidir.

Sonuç olarak kirli tarihlerindeki mezalim ve katliamları görmek istemeyenler, bunu örtmek için giriştikleri kirli algı oyunlarından bir sonuç elde edemeyecek, tarih önündeki sorumluluklarından asla kurtulamayacaklardır."




Dışişleri'nden Yunanistan'a 'Pontus provokasyonu' tepkisi: Kendi karanlık tarihinizle yüzleşin
Dışişleri'nden Yunanistan'a 'Pontus provokasyonu' tepkisi: Kendi karanlık tarihinizle yüzleşin

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na "Pontus soykırımı" yalanıyla hakaret etti. Miçotakis'in provokatif paylaşımına, Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Dışişleri Bakanlığı mesnetsiz “Pontus” iddialarına, "İstiklal Savaşımızın başlangıcını temsil eden bu özel günün, bazı radikal grupların tarihimize yönelik mesnetsiz “Pontus” iddiaları, Türk düşmanlığını körükleyen etkinlikleri ve Yunanistan’daki bazı siyasetçilerin tarihi gerçekleri çarpıtan açıklamaları yoluyla hedef alınmasını beyhude bir çaba olarak görüyoruz. Türk düşmanlığı kaynaklı histeriden kurtularak kendi karanlık tarihleriyle yüzleşmeye davet ediyoruz" ifadeleriyle tepki gösterdi.


#MSB
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#Yunanistan
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