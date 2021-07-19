MSB'den yürek ısıtan paylaşım: Mehmetçik görev yaptığı bölgedeki hayvanları da unutmadı

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda Mehmetçik'in fotoğraflarına yer verildi. MSB paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Bir cana el uzatınca, ne gam kalır ne de tasa. Budur asırlar boyunca bize anlatılan yasa.
Merhameti dillere destan olan Kahraman Mehmetçiğimiz, Pençe-Yıldırım bölgesindeki canlarımıza da el uzatıyor."
Bir cana el uzatınca
Ne gam kalır ne de tasa
Budur asırlar boyunca
Bize anlatılan yasa
Merhameti dillere destan olan Kahraman Mehmetçiğimiz, Pençe-Yıldırım bölgesindeki canlarımıza da el uzatıyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/7tqueMU6Lm
Bir cana el uzatınca