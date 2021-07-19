Gündem MSBden yürek ısıtan paylaşım Mehmetçik görev yaptığı bölgedeki hayvanları da unutmadı
ANKARA

MSB'den yürek ısıtan paylaşım: Mehmetçik görev yaptığı bölgedeki hayvanları da unutmadı

Milli Savunma Bakanlığı, merhameti ile tüm dünyaya örnek olan Mehmetçik'in, görev yaptığı bölgedeki hayvanlara yardım ettiği kareleri paylaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MSBden yürek ısıtan paylaşım: Mehmetçik görev yaptığı bölgedeki hayvanları da unutmadı
MSB

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda Mehmetçik'in fotoğraflarına yer verildi. MSB paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bir cana el uzatınca, ne gam kalır ne de tasa. Budur asırlar boyunca bize anlatılan yasa.

Merhameti dillere destan olan Kahraman Mehmetçiğimiz, Pençe-Yıldırım bölgesindeki canlarımıza da el uzatıyor."

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