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ANKARA

MSB'den yürek yakan haber: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü teröristlerin taciz ateşi sonucu Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in şehit olduğunu bildirdi.

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Haber Merkezi DHA
MSBden yürek yakan haber: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu.

MSB'den yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Teğmen Öztürkmen'in şehit olduğu, 3 askerin yaralandığı belirtildi.

Yaralı askerlerin derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

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