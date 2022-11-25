MSB'den yürek yakan haber: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde iki askerimiz şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde iki asker şehit oldu.

MSB'den yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Teğmen Öztürkmen'in şehit olduğu, 3 askerin yaralandığı belirtildi.

Yaralı askerlerin derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

YARALI BİR ASKER DAHA ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Sözleşmeli Er Ünal'ın da şehit olduğu belirtildi.

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GAZİANTEP'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Irak'ın Kuzeyinde Pençe Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin düzenlediği roketli saldırıda Teğmen Duabey Onur Öztürkmen, şehit oldu. Şehidin acı haberi, akşam saatlerinde Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Dazhüyük Köyü’ndeki yakınlarına ulaştı. İstanbul'da oturan ve ayrı yaşadıkları öğrenilen anne ve babasının acı haberin ardından Gaziantep'e gelmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Şehit teğmen Öztürkmen'in, ailesinin talebi doğrultusunda yarın veya pazar günü son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

GİRESUN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal'ın acı haberi, Giresun’un Güce ilçesine bağlı Tevekli Mahallesi’ndeki ailesine yetkililer tarafından verildi. Şehidin babası Fehmi ve annesi Sema Ünal’ın yaşadığı eve Türk bayrağı asıldı. Güce Belediyesi ekipleri de evin önüne taziye çadırı kurdu. Şehit Ünal’ın yakınları, taziye evine akın etti. 6 kardeş olan şehit Ünal’ın, bekâr olduğu öğrenildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 25 Kasım 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız P.Söz.Er İsmail Ünal yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." denildi.

Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal.

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