Mübariz Mansimov'a FETÖ üyeliğinden 15 yıla kadar hapis talebi: Uçağını Gülen’e sunmuş

Mart ayında gözaltına alınıp tutuklanan Azeri iş insanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu ile ilgili yürütülen FETÖsoruşturması tamamlandı. Mansimov’un ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan 26 sayfalık iddianame İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. 3 bölümden oluşan iddianamede Gurbanoğlu’nun eylemleri ve hakkındaki tespitler tek tek sıralandı. Mansimov’un FETÖ'nün tepe yöneticilerinden olan firari Akın İpek ve İhsan Kalkavan’ın yanı sıra Suat Yıldırım, Süleyman Uysal ile yoğun telefon irtibatı olduğu, örgütün Rusya imamı Ahmet Hamdi Vural'la da işyerinde görüştüğü vurgulandı. Mansimov, bu isimle yaptığı görüşmelerde tedbir amaçlı sinyal kesici 'Jammer' isimli alet kullandı.

ELEBAŞININ EŞYALARINI MÜZEDE SERGİLEDİ

İddianameye göre Mansimov, 17-25 Aralık darbe girişimi öncesinde FETÖ ile tesis ettiği yoğun irtibatını, bu süreçten sonra da devam ettirdi. Örgütün tepe yöneticileriyle 2016 yılına kadar yoğun irtibat ve birlikteliği devam etti. Örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile yüz yüze görüşüp kişisel eşyalarını dahi alıp kurmuş olduğu müzede sergileyecek kadar örgüte yüksek aidiyet içerisinde hareket etti. Yurt dışında bulunan okul ve derneklerin varlık ve faaliyetlerini sürdürebilmeleri amacıyla maddi yardımda bulunmak ve yönetimsel eylemlerle işlemlerde bulundu.

GÜNDEM Azeri iş adamı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı

YOĞUN İRTİBAT VE ÖRGÜTSEL TAVIR SERGİLEDİ

Mansimov’un gözaltına alındıktan sonra FETÖ mensuplarına benzer bir şekilde savunma yapmayı reddettiği vurgulanan iddianamede, “Şüphelinin eylem sürekliliği, yoğunluğu ve çeşitliliği göz önüne alındığında şüphelinin örgüt içerisinde çeşitli ve yoğun şekilde tespit edilen eylemleriyle örgüt ile organik bağ içerisine girip örgüt talimatları doğrultusunda faaliyetlerinin bulunduğuna dair delillerin elde edildi” denildi.

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‘GÜLEN’İ ÖVÜNÜZ’

İddianamede Mansimov’un evinden çıkan materyallere de dikkat çekildi. İş adresinde mavi klasör içerisinde Rus ‘Izvestye’ Gazetesi üzerinde ‘Fetullah Gülen’i Gazetede övünüz’ ibaresi bulunan gazete küpürü ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Söz konusu materyallerle ilgili bilirkişi incelemesinin devam ettiği öğrenildi.

GÜLEN’İN YEĞENİYLE BODRUM’DAN RUSYA’YA ÖZEL UÇUŞ

Mansimov’un firari Akın İpek’le 2010’den 2015’e kadar 67 kez iletişim kaydının bulunduğu belirlendi. Mansimov’un Gülen’in yeğeni Selman Gülen ile 2013 Ağustos ayında Bodrum’dan Rusya’ya özel uçakla geçtikleri tespit edildi.

UÇAĞINI GÜLEN’E SUNMUŞ: ‘ÜLKENİN SİZE İHTİYACI VAR’

Mansimov hakkında ifade veren tanık A.A’nın ifadesine göre Mansimov, elebaşı Fetullah Gülen’i 2009 veya 2010 yıllarında ziyaret etti. Burada Mansimov Gülen’e , ‘Ne zaman dönüyorsunuz’ şeklinde sordu. Gülen ise, ‘Belli değil’ cevabı verdi. Bu cevap üzerine Mansimov, ‘Uçağım burada hazır isterseniz sizi her zaman götürebiliriz, bu ülkenin size ihtiyacı var’ şeklinde beyanda bulunduğu iddia edildi.