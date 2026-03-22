Mücevher kutusundan 38 parça kokain çıktı: 1 tutuklama

Mücevher kutusundan 38 parça kokain çıktı: 1 tutuklama

14:3322/03/2026, Pazar
G: 22/03/2026, Pazar
Sakarya’nın Serdivan ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda mücevher kutusuna zulalanmış 30,83 gram kokain maddesi ele geçirilirken bir şüpheli tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen U.E. (32) isimli şahsın Serdivan ilçesinde bulunan evine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada, 38 parça halinde satışa hazır vaziyete getirilmiş ve mücevher kutusuna zulalanmış 30,83 gram kokain maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrasında sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.



