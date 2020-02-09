Gündem Mucize kedi Depremden 12 gün sonra çıkarıldı
ELAZİĞ

Mucize kedi: Depremden 12 gün sonra çıkarıldı

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem felaketinde enkaz altında kaldıktan sonra AFAD gönüllüleri tarafından 12 gün sonra bulunan kedinin tedavi altına alındığı duygusal bir paylaşımla duyuruldu.

Haber Merkezi İHA
AFAD ekipleri tarafından veterinere götürülen kedinin sağlık durumu iyiye gidiyor.
AFAD ekipleri tarafından veterinere götürülen kedinin sağlık durumu iyiye gidiyor.


Sivrice'de 24 Ocak’ta meydana gelen 6.8’lik depremde enkaz altında kalan bir kedinin 12 gün sonra AFAD gönüllüleri tarafından kurtarıldığı ortaya çıktı. Kurtarılan hayvanın önce İl AFAD’a götürüldüğü ardından da Elazığ Belediyesi'ne durumun bildirildiği kaydedildi. Belediyesi Hayvan Hastanesinden gelen görevlilere teslim edilen kedinin tedavi süresinin devam ettiği aktarıldı.

6,8 ile sallanan Elazığ'da depremin yüzey kırığının izi Karakaya Baraj Gölü'nde görüldü
GÜNDEM
6,8 ile sallanan Elazığ'da depremin yüzey kırığının izi Karakaya Baraj Gölü'nde görüldü

"Hayvanlar bize emanettir"

AFAD personelinden Doğuş Ok, “Kediyi bulan gönüllülerimiz hiçbir şey yemediğini, içmediğini çok hasta olduğunu ve gözlerinde akıntı olduğunu söylediler. Biz kedinin durumunu görüp hemen belediyemize haber verdik. Sağolsun belediyemizden veteriner arkadaşlar kediyi alıp barınma merkezine getirdiler. Bize göre sokakta yaşayan hayvanlar, bizim için emanettir ve biz emanetlerimize sahip çıkıyoruz. Doğal afetlerde sadece insanlar değil, bu emanetlerimiz de zarar görmekte” dedi.

Elazığ’ın acısına kardeş oldular
GÜNDEM
Elazığ’ın acısına kardeş oldular

Sağlık durumu iyiye gidiyor

Kedinin hastaneye geldiğinde aç, susuz ve üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiğini tespit ettiklerini dile getiren Belediye Hayvan Hastanesi Veterineri Kübra Yazgan, “Hemen tedavisine başladık. Tedavisi bitene kadar bizimle burada barınacak. Doğal afetlerde insan hayatı ne kadar önemliyse, sessiz dostlarımız için de bu süreç çok önemli. Elimizden geleni fazlasıyla yerine getirip sağlığına kavuşmalarını sağlamaya çaba göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

Obüs takviyesi

Obüs takviyesi

İdlib'deki gözlem noktalarına sevkiyat sürüyor.
Vanda eğitime kar engeli

Van'da eğitime kar engeli

​Yoğun kar yağışı nedeniyle kentte yarın okullar tatil edildi.
Gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz

Gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin sözde barış planına tepki.
Bizler Türk milletinin gücüyüz

Bizler Türk milletinin gücüyüz

​MSB, Mehmetçiğin zorlu şartlarda yürüttüğü faaliyetleri paylaştı.
Suya düşen<br> araç buz tuttu

Suya düşen
araç buz tuttu

​Hava sıcaklığı eksi 18 dereceye kadar düştü.
Faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü

Aracın kayarak kalabalığa daldığı anlar kamerada.
Mardin'den<br> çok acı haber

Mardin'den
çok acı haber

​Anne ile 3 çocuğu çıkan yangında hayatını kaybetti.
Son 24 saatte<br> 89 can kaybı

Son 24 saatte
89 can kaybı

Koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 812'e çıktı.
PKK’lı keskin nişancılar kaçanı vuruyor

PKK’lı keskin nişancılar kaçanı vuruyor

​Yaralı kurtulanlar kamplara götürülüp zindanlara zincirleniyor.
Komando sınırı geçti

Komando sınırı geçti

​İdlib'e bin araçlık silah ve mühimmatla, 4 bin asker sevk edildi.
İşgalci İsrail<br>yeni harita hazırlıyor

İşgalci İsrail
yeni harita hazırlıyor

Netanyahu: ​İsrail'e katılacak topraklar birkaç haftaya açıklanacak.
ABD ve İsrail'in planını <br>1992'de anlatmıştı

ABD ve İsrail'in planını
1992'de anlatmıştı

Merhum Erbakan, geleceğe adeta ışık tutmuştu.
Gülen’e ABD ajanı dedi hedef oldu

Gülen’e ABD ajanı dedi hedef oldu

FETÖ haraç alamayınca mafya lideri Yasak'ın üç ülkeye girişine engel oldu.
Trump intikam almaya başladı

Trump intikam almaya başladı

​Kendi aleyhinde ifade veren üç ismi görevden aldı.
Hafter’i kör ettik

Hafter’i kör ettik

​Türkiye'nin gönderdiği sistemler, Hafter uçaklarını engelliyor.
Türkiye'nin<br>siber gücü

Türkiye'nin
siber gücü

Siber saldırıları önleme merkezi USOM, pazartesi günü açılacak.
İnceleme<br>bitti enkaz kalktı

İnceleme
bitti enkaz kalktı

​ABD'den gelen Boeing ekibi çalışmalarını bitirdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.