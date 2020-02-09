Mucize kedi: Depremden 12 gün sonra çıkarıldı



Sivrice'de 24 Ocak’ta meydana gelen 6.8’lik depremde enkaz altında kalan bir kedinin 12 gün sonra AFAD gönüllüleri tarafından kurtarıldığı ortaya çıktı. Kurtarılan hayvanın önce İl AFAD’a götürüldüğü ardından da Elazığ Belediyesi'ne durumun bildirildiği kaydedildi. Belediyesi Hayvan Hastanesinden gelen görevlilere teslim edilen kedinin tedavi süresinin devam ettiği aktarıldı.

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"Hayvanlar bize emanettir"

AFAD personelinden Doğuş Ok, “Kediyi bulan gönüllülerimiz hiçbir şey yemediğini, içmediğini çok hasta olduğunu ve gözlerinde akıntı olduğunu söylediler. Biz kedinin durumunu görüp hemen belediyemize haber verdik. Sağolsun belediyemizden veteriner arkadaşlar kediyi alıp barınma merkezine getirdiler. Bize göre sokakta yaşayan hayvanlar, bizim için emanettir ve biz emanetlerimize sahip çıkıyoruz. Doğal afetlerde sadece insanlar değil, bu emanetlerimiz de zarar görmekte” dedi.

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Sağlık durumu iyiye gidiyor

Kedinin hastaneye geldiğinde aç, susuz ve üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiğini tespit ettiklerini dile getiren Belediye Hayvan Hastanesi Veterineri Kübra Yazgan, “Hemen tedavisine başladık. Tedavisi bitene kadar bizimle burada barınacak. Doğal afetlerde insan hayatı ne kadar önemliyse, sessiz dostlarımız için de bu süreç çok önemli. Elimizden geleni fazlasıyla yerine getirip sağlığına kavuşmalarını sağlamaya çaba göstereceğiz” ifadelerini kullandı.