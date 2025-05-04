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Muğla haberleri: Bodrum'da Uluslararası Hıdırellez Şenliği düzenlendi

Muğla haberleri: Bodrum'da Uluslararası Hıdırellez Şenliği düzenlendi

22:534/05/2025, Pazar
AA
Yeni Şafak
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Bodrum'da Uluslararası Hıdırellez Şenliği düzenlendi
Bodrum'da Uluslararası Hıdırellez Şenliği düzenlendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Uluslararası Hıdırellez Şenliği" gerçekleştirildi.

Bodrum Kent Konseyi Tanıtım ve Etkinlik Çalışma Grubu tarafından, farklı sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle hazırlanan etkinlik, Kumbahçe Mahallesi'nde Giritli Teyze Plajı'nda yapıldı.


Kumbahçe Muhtarlığı ev sahipliğinde, yiyecek ve hediyelik eşya stantlarının açıldığı etkinlikte, çeşitli gösteriler sunuldu. Makedon ve Moğol ekibinin de sahne aldığı şenliğe katılanlar, temsili dilek ağacına bez ve kurdele bağlayıp dilek diledi.


Bodrum Kent Konseyi Etkinlik ve Tanıtım Çalışma Grubu Temsilcisi Ayşe Didem Pekdemir, yaptığı konuşmada, Hıdırellez'in geçmişinin çok eski yıllara dayandığını söyledi.


"Hıdırellez'de engel yok, birlik var" sloganıyla yola çıktıklarını ifade eden Pekdemir, "Şenliğimizde özel bireyler de yer alıyor. Hıdırellez birlik, beraberlik ve doğanın uyanışıdır." dedi.


Şenliğe, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ve Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke de katıldı. Akşam saatlerinde ateş yakılan ve yarın da devam edecek şenlikte, çeşitli ritüeller gerçekleştirilecek.

#"Uluslararası Hıdırellez Şenliği"
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