Gündem Güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıkmıştı Doktorun darpla suçladığı uzman çavuş görevine iade edildi
MUĞLA

Güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıkmıştı: Doktorun darpla suçladığı uzman çavuş görevine iade edildi

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı'nda doktor Tahir Tarımer'i (26) darbettiği iddiasıyla açığa alınan uzman çavuş Ali Akdağlı (32), ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri sonrası görevine iade edildi. Akdağlı'nın hafta içinde mesaisine başlayacağı öğrenildi.

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Haber Merkezi DHA
Muğla haberleri: ​Güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıkmıştı: Doktorun darpla suçladığı uzman çavuş görevine iade edildi
Güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Yatağan Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş Ali Akdağlı, 14 Mart'ta saat 23.00 sıralarında rahatsızlanınca ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Akdağlı, kendisini muayene etmek isteyen acil serviste görevli doktor Tahir Tarımer ile tartıştı.

Olaya hastanenin güvenlik görevlileri müdahale etti. Tarımer, tartışma sırasında Akdağlı tarafından darbedildiğini ileri sürdü. Vücudunda kızarıklık oluştuğunu ve gözlüğünün kırıldığını söyleyen Tarımer, darp raporu alıp Akdağlı'dan şikâyetçi oldu. Ali Akdağlı da darp raporu aldı. Apandisit teşhisi konulan Akdağlı ameliyat edildi.

"Ultrason çektirmek istediğini söyledi"

Doktor Tarımer, polisteki ifadesinde olay anını anlatarak, "Hasta, apandisit şüphesiyle Yatağan Devlet Hastanesi'nden sevk edildi. Ultrason çektirmek istediğini söyledi. Kendisine kan tahlili ve diğer tetkiklerin yapılmadan mümkün olmadığını anlattım. Evrakını alarak acil servisten ayrılmak istedi. Arkasından gidip, çıkış yapmasına izin vermedim. Sinirlenerek beni itip, boğazımı sıktı." dedi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki apandisit ameliyatının ardından genel cerrahi servisinden taburcu edilen uzman çavuş Ali Akdağlı, sağlık çalışanlarının, "Sen şiddet, darp, hakaret ettin. Biz seni tedavi ettik, taburcu ediyoruz" sloganları arasında alkışla protesto edildi. Ekip aracına bindirilen Akdağlı, ifadesi için Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne götürüldü.

"Kamuoyunda haksız şekilde linç edildim ve iftiraya uğradım"

Gözaltına alınan uzman çavuş Ali Akdağlı, polis merkezinde yeniden rahatsızlandı. İfadesi alınamayan Akdağlı, apandisit operasyonu olduğu bölgede şiddetli ağrı şikâyetiyle polis ekiplerince Menteşe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanedeki tedavisinin ardından tekrar taburcu edilen Akdağlı, polis tarafından yeniden Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne götürüldü.

Akdağlı, burada asıl mağdurun kendisi olduğunu belirtip, ifadesinde, "Sağlık çalışanına hakaret etmedim, fiziki müdahalede bulunmadım. Kamuoyunda haksız bir şekilde linç edildim ve iftiraya uğradım. Bu nedenle doktordan şikâyetçiyim" dedi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akdağlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, tedbiren açığa alınan Akdağlı hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Güvenlik kamerası kayıtları dikkate alındı

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı'nın olayın ardından yaptığı açıklamada, kamu görevlisine hakaret, kasten yaralama ve mala zarar verme suçlarının işlediği iddiasıyla yürütülen soruşturmada, olay mahallinin güvenlik kamerası kayıtları getirtilerek ayrıntılı şekilde incelendiği belirtildi. Açıklamada,

"Dosyadaki tüm delillerle birlikte değerlendirildiğinde, şüpheliye isnat olunan suçların vasıf ve mahiyetiyle, mevcut delil durumu, özellikle güvenlik kamerası kayıtları dikkate alınıp şüpheliye adli kontrol hükümlerinin uygulanması uygun görülmüştür. Söz konusu soruşturma titizlikle yürütülmektedir" denildi.

Peşinden gidip ittiği ortaya çıktı

Olaya dair, ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, saldırıya uğradığını ileri süren doktor Tarımer'in, evrakını masadaki görevlilerden alıp ayrılmak isteyen uzman çavuş Akdağlı'nın peşinden gidip ittiği, bu sırada da kayıp düşmesi yer aldı.

Görüntülerin ardından hastane yönetimi doktor Tarımer hakkında idari soruşturma başlattı. Öte yandan uzman çavuş Akdağlı, doktor Tarımer hakkında kendisine iftira attığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Muğla Valiliği'nin talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı tarafından uzman çavuş Ali Akdağlı hakkında başlatılan idari soruşturma tamamlandı. Soruşturmada olay gününün güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi doğrultusunda rütbeli personelin suçsuz olduğu değerlendirildi. Görevine iade edilen Akdağlı'nın hafta içinde mesaisine başlayacağı öğrenildi.

Görüntüler iddiaları yalanlıyor: Muğla'da doktorun uzman çavuşu darp ettiği anlar kamerada
GÜNDEM
Görüntüler iddiaları yalanlıyor: Muğla'da doktorun uzman çavuşu darp ettiği anlar kamerada

Uzman çavuşun doktoru darp ettiği iddia edilmişti: Kamera görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı
FOTOĞRAF 8
Title
Yatağan Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş A.A., 14 Mart günü saat 23.00 sıralarında rahatsızlanınca ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.A., burada yapılan müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.<br>
Title
DOKTORU DARBETTİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ<br>A.A., kendisini muayene etmek isteyen acil serviste görevli Dr. Tahir Tarımer ile tartıştı. A.A., iddiaya göre, tartışma sırasında Tarımer'i darbetti. Doktorun vücudunda kızarıklık oluştu, gözlüğü kırıldı. Güvenlik görevlileri ise olaya müdahale etti. Apandisit teşhisi koyulan A.A., ameliyat edildi.
Title
SİNİRLENİP BOĞAZINI SIKTIĞI İDDİASI<br>Darp raporu alan ve A.A.'dan şikayetçi olan Dr. Tahir Tarımer, polisteki ifadesinde olay anını anlatırken, \"Hasta, apandisit şüphesi ile Yatağan Devlet Hastanesi'nden sevk edildi. Ultrason çektirmek istediğini söyledi. Kendisine kan tahlili ve diğer tetkiklerin yapılmadan mümkün olmadığını anlattım. Evrakını alarak acil servisten ayrılmak istedi. Arkasından giderek çıkış yapmasına izin vermedim. Sinirlenerek beni itip, boğazımı sıktı\" dedi.<br>
Title
<br>ALKIŞLA PROTESTO EDİLDİ<br>Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki apandisit ameliyatının ardından genel cerrahi servisinden taburcu edilen uzman çavuş A.A., sağlık çalışanlarının 'Sen şiddet, darp, hakaret ettin. Biz seni tedavi ettik, taburcu ediyoruz' sloganları arasında alkışla protesto edildi. Ekip aracına bindirilen A.A., ifadesi için Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne götürüldü.
Title
GERÇEK ÇOK FARKLI ÇIKTI<br>Gündem konusu olan olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, saldırıya uğradığını ileri süren Dr. Tarımer'in, evrakını masadaki görevlilerden alarak ayrılmak isteyen Uzman Çavuş A.A.'nın peşinden gidip ittiği, bu sırada da kayıp düşmesi yer aldı.<br>
Title
DOKTOR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI<br>Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından hastane yönetimi Dr. Tarımer hakkında idari soruşturma başlattı. Öte yandan Uzman Çavuş A.A., Dr. Tarımer hakkında kendisine iftira attığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Title
Title
Uzman çavuşun doktoru darp ettiği iddia edilmişti: Kamera görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı
Muğla'da 14 Mart Tıp Bayramı'nda bir doktoru darp ettiği ileri sürülen uzman çavuşla ilgili gerçek ortaya çıktı. Kameraya yansıyan söz konusu olayda, uzman çavuşun aslında doktorlar tarafından darp edildiği görüldü.


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