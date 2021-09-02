​Muğla yangınından kurtuldular: 1000 anıt ağaç koruma altında

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Muğla’da yaşanan orman yangınlarında zarar görmediği tespit edilen 1000’i aşkın anıt ağacı, bakım ve restorasyona aldı. Yörenin tarihi, kültürü ve folklorunda özel yere sahip, doğal miras kabul edilen anıt ağaçların tescillenmesi ve bakımının yapılması için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, bakanlığın yetki ve sorumluluğunda, ülke genelinde toplam 9 bin 295 anıt ağaç bulunuyor. Orman yangınının yaşandığı Muğla’da ise yaşları 100 ile 2000 arasında değişen doğu çınarı, zeytin, servi gibi farklı türde 1000’i aşkın anıt ağaç yer alıyor.

1400 yıllık zeytin ağacı.

YANGINDA YANAN ‘ANIT’ OLMADI

Muğla’daki yangınlarda, şu ana kadar yapılan tespitlerde herhangi bir anıt ağacın yanmadığı belirlendi. Ancak yangının da etkisiyle ortaya çıkan aşırı sıcaklık yüzünden alanda bulunan diğer ağaçlarla, anıt ağaçlarda da zamanla bazı etkiler olabileceği belirlendi. Bu etkilerin ortadan kaldırılması için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un talimatıyla anıt ağaçların bakım ve restorasyon çalışmalarının yapılmasına karar verildi. Çalışmalarda, anıt ağaçların gövde içindeki çürümüş dokuları temizlenecek, gerekli ilaçlama ve çam katranı uygulamaları yapılarak, özellikle böcek ve mantar istilalarına karşı ağaçların direnci artırılacak, kurumuş dallar temizlenecek ve düzenli sulama yapılacak.

FOTOĞRAF 13 Yüzyılın en büyük orman yangınını yaşayan Muğla’da yaklaşık 66 bin hektar orman-makilik alan zarar gördü. Antalya’da büyük hasara neden olan orman yangınının hemen ardından 29 Temmuz’da Muğla’da başlayan büyük orman yangınları 21 Ağustos’ta Köyceğiz’deki yangının kontrol altına alınması ile son buldu. Marmaris Armutalan Mahallesi Siteler girişinde 29 Temmuz’da başlayan orman yangını sonrası aynı gün Bodrum Güvercinlik’te, Milas ve Köyceğiz ilçelerinde de yangınlar başladı. 2 Ağustos tarihinde ise Aydın Bozdoğan ilçesinden Muğla’nın Kavaklıdere ilçesine sıçrayan orman yangınları Yatağan ve Seydikemer ilçeleri ile Aydın Çine ilçesinde devam etti. Muğla’daki büyük orman yangınının sonuncusu olan Köyceğiz yangını 21 Ağustos’ta kontrol altına alındı. Muğla’daki orman yangınları ile karadan yüzlerce arazöz, itfaiye, su tankeri, denizden Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü müdahale ederken, havadan da büyük orman yangınları ile 6 uçak ve 39 helikopter müdahale etti. Türkiye’de Ağustos ayı içinde yaşanan orman yangınlarına ise toplamda orman teşkilatı bünyesinden 3 amfibik uçak, 39 helikopter ve 1 insansız helikopter, jandarmadan 10 helikopter, 9 insansız hava aracı (İHA) ve farklı ülkelerden gelen 27 hava aracı etkin şekilde yanan alanlara havadan müdahale etti. Orman yangınlarına yardım için gelen Ukrayna’dan gece görüşlü 4 helikopter gelirken, Rusya, Azerbaycan, ABD ve İspanya’dan da hava unsurları yangınlarda görev aldı. Yangınların söndürülmesi için Türkiye dışından 12 uçak ve 15 helikopter destek verdi. Destek için gelen hava araçları tekrar ülkelerine döndü. Hava araçları 29 Temmuz’dan 21 Ağustos tarihine kadar yanan alanlara toplamda 11 bin 500 sorti yaptı. Sortilerin 10 bin 300’ü helikopterler, Bin 200’ü ise uçaklar tarafından gerçekleştirildi. Bu sortilerde 50 bin tona yakın su alevlerin üzerine boşaltıldı. Orman yangınlarında 6 uçak 39 helikopter görev aldı Akdeniz Bölgesi'nde büyük hasara neden olan orman yangınlarına havadan 6 uçak ve 39 helikopter müdahale ederken, yardım için diğer ülkelerden gelen 27 hava unsuru ülkelerine döndü

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GÜNDEM Bir ayda 103 orman yangını İHA'larla tespit edildi

YIL SONUNA KADAR TAMAMLANACAK

Bakanlık, yıl sonuna kadar Muğla’nın başta Bodrum, Marmaris ve Köyceğiz ilçelerindeki anıt ağaçların bakımlarını tamamlayacak. Ayrıca bölgedeki potansiyel anıt ağaçlar tespit edilerek, tescil edilip, koruma altına alınacak. Bakanlık, Muğla’daki yangın devam ederken, Marmaris ilçesi Bayır Mahallesi’nde yüksek sıcaklığa maruz kalan 1800 yaşındaki çınar ağacının bakımı ve restorasyonunu hızlı şekilde tamamladı. Bayır Mahallesi’ndeki 800 yıllık sığla ağaçları, Yatağan ilçesindeki 1400 yaşındaki zeytin ağacı ile Bozüyük beldesindeki 800 yaşındaki doğu çınarı da bakıma alındı.