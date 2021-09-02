Muğla yangınından kurtuldular: 1000 anıt ağaç koruma altında
Muğla’daki orman yangınlarından kurtulan, yaşları 100 ile 2000 arasında değişen anıt ağaçlar sıcaklığın etkilerinden korunması için bakıma alındı. Bu ağaçlar arasında Yatağan’daki 1400 yaşındaki zeytin ağacı ile Bozüyük’teki 800 yaşındaki doğu çınarı da var. Ağaçların gövdesindeki çürümüş dokular ve kurumuş dallar temizlenecek.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Muğla’da yaşanan orman yangınlarında zarar görmediği tespit edilen 1000’i aşkın anıt ağacı, bakım ve restorasyona aldı. Yörenin tarihi, kültürü ve folklorunda özel yere sahip, doğal miras kabul edilen anıt ağaçların tescillenmesi ve bakımının yapılması için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, bakanlığın yetki ve sorumluluğunda, ülke genelinde toplam 9 bin 295 anıt ağaç bulunuyor. Orman yangınının yaşandığı Muğla’da ise yaşları 100 ile 2000 arasında değişen doğu çınarı, zeytin, servi gibi farklı türde 1000’i aşkın anıt ağaç yer alıyor.
YANGINDA YANAN ‘ANIT’ OLMADI
Muğla’daki yangınlarda, şu ana kadar yapılan tespitlerde herhangi bir anıt ağacın yanmadığı belirlendi. Ancak yangının da etkisiyle ortaya çıkan aşırı sıcaklık yüzünden alanda bulunan diğer ağaçlarla, anıt ağaçlarda da zamanla bazı etkiler olabileceği belirlendi. Bu etkilerin ortadan kaldırılması için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un talimatıyla anıt ağaçların bakım ve restorasyon çalışmalarının yapılmasına karar verildi. Çalışmalarda, anıt ağaçların gövde içindeki çürümüş dokuları temizlenecek, gerekli ilaçlama ve çam katranı uygulamaları yapılarak, özellikle böcek ve mantar istilalarına karşı ağaçların direnci artırılacak, kurumuş dallar temizlenecek ve düzenli sulama yapılacak.
Bakanlık, yıl sonuna kadar Muğla’nın başta Bodrum, Marmaris ve Köyceğiz ilçelerindeki anıt ağaçların bakımlarını tamamlayacak. Ayrıca bölgedeki potansiyel anıt ağaçlar tespit edilerek, tescil edilip, koruma altına alınacak. Bakanlık, Muğla’daki yangın devam ederken, Marmaris ilçesi Bayır Mahallesi’nde yüksek sıcaklığa maruz kalan 1800 yaşındaki çınar ağacının bakımı ve restorasyonunu hızlı şekilde tamamladı. Bayır Mahallesi’ndeki 800 yıllık sığla ağaçları, Yatağan ilçesindeki 1400 yaşındaki zeytin ağacı ile Bozüyük beldesindeki 800 yaşındaki doğu çınarı da bakıma alındı.