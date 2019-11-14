Gündem Muğlada boru çiçeğinden yapılan dolma 2si çocuk 6 kişiyi zehirledi
MUĞLA

Muğla'da boru çiçeğinden yapılan dolma 2'si çocuk 6 kişiyi zehirledi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, akşam yemeğinde, kabak çiçeğine benzeyen halk arasında 'patlıcan çiçeği' olarak adlandırılan boru çiçeğinden yapılan dolmadan yiyen 2'si çocuk 6 kişi zehirlendi. 3 gün boyunca yoğun bakımda tedavi altında tutulan 6 kişi, dün akşam taburcu edildi.

Haber Merkezi DHA
Boru çiçeği
Boru çiçeği

Marmaris'te öğrenci servisi şoförlüğü yapan Yaşar Taşkıran ve ailesi, geçen 11 Kasım akşamı, aynı sitede oturan kardeşi Sinan Taşkıran'a yemeğe gitti. 2 aile, akşam yemeğinde çorba, kızartma ve dolma yedi. Kısa süre sonra Yaşar Taşkıran fenalaştı. Yakınları tarafından Marmaris Devlet Hastanesi götürülen Taşkıran'a, gıda zehirlenmesi teşhisi konuldu. Bir saat sonra da aynı yemekten yiyen 2'si çocuk 5 kişi kusma ve halsizlik şikayetiyle aynı hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da ıspanak tehlikesi giderek büyüyor: Ispanaklara karışan yabancı ot tespit edildi
GÜNDEM
İstanbul'da ıspanak tehlikesi giderek büyüyor: Ispanaklara karışan yabancı ot tespit edildi

Yoğun bakımda tedavi edildiler

Yaşar Taşkıran ve kardeşi Sinan Taşkıran, Marmaris Devlet Hastanesi'nde, diğer aile fertlerinden 1'i Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2'si Milas 75'inci Yıl Devlet Hastanesi, biri de Milas'taki özel bir hastaneye sevk edilip, yoğun bakım ünitelerinde tedaviye alındı. 3 gün süren tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuşan 6 kişi dün akşam taburcu edildi.

"Bilmediğiniz bitkileri yemeyin"

Zehirlenmelerin, yapılan tetkikler sonucunda, kabak çiçeğine benzeyen halk arasında 'patlıcan çiçeği' olarak adlandırılan boru çiçeğinden yapılan dolmalardan zehirlendikleri ortaya çıktı.

Zehirleyen ıspanakta ilaç şüphesi: Tarım suyuna karışmış olabilir
GÜNDEM
Zehirleyen ıspanakta ilaç şüphesi: Tarım suyuna karışmış olabilir

Yaşar Taşkıran, "Akşam kardeşimin ailesine yemeğe gittik. Yemekten sonra ağzım kurudu. Su içmeme rağmen bir süre sonra tekrar susuyordum. Hemen ardından boğazım şişmeye başladı. Diğerlerine sordum, onlar, 'Biz de bir şey yok' dedi. Fenalaşınca hastaneye geldim hemen müdahale ettiler. Benimle gelen eşim de fenalaştı. Kardeşimi arattım. O ve ailesi de fenalaşmış. 20 dakika sonra onlar da hastaneye geldi. Tavsiyem kimse bilmedikleri bitkileri yemesin. Doktorlar, arıların zehirli bitkilerden aldıkları polenleri başka bitkilere taşıyıp aşılayabileceğini söyledi. Kimse bizim durumumuza düşmesin" dedi.

Daha önce 5 kişi zehirlendi

Marmaris Devlet Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, aynı bitkiden geçen yıl 2, bu yıl da 3 kişi zehirlenerek, yoğun bakım ünitesinde tedavi gördü.

İstanbul'da pazara ıspanak gelmiyor: Vatandaşlar bedava verilse dahi almayacaklarını söylüyor
FOTOĞRAF 12
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İstanbul'da geçtiğimiz günlerde ıspanağın içerisine karışan yabancı otlardan kaynaklı zehirlenme vakalarının ardından, mutfağın vazgeçilmez sebzeleri arasında yer alan ıspanağa rağbet düştü.
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Daha önce halk pazarlarında ev kadınlarının alışveriş listesinde bulunan ıspanak, yaşanılanların ardından listeden çıkarıldı. Birçok pazarcı esnafı ıspanağın alıcı bulmamasının ardından pazarda ıspanağı tezgahından çıkardığı görüldü.
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Pazarcılar pazara ıspanak getirmekten vazgeçti. Öte yandan pazarcılar İstanbul Toptancı Hali'nde ıspanakların beklediğini kimsenin almak istemediğini belirtti.
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Satılır niyetiyle tezgahına ıspanak koyan bazı pazarcılar ise ıspanağın sağlıklı olduğunu inandırmak için çiğ çiğ tüketmeye devam etti.
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Vatandaşın ıspanak almamasından yakınan sebze ve meyve pazarında esnaflık yapan Mehmet Uzun, “Ispanak halde bedava kimse almıyor. Zehirleneceğiz diye almamaya başladılar. Ispanak bedava ama vatandaş almıyor. Ispanağı getirdiğimiz gibi çöpe atıyoruz. Tezgahlara getiriyoruz ama kimse almayınca çöpe atıyoruz. Şimdi kabak, karnabahar alıyorlar dedi.
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Eskiden 10 kasa getirdikleri ıspanağı şimdi 2 kasaya düşürdüklerini ifade eden Esnaf Hamza Kaymak, “Ispanak getiriyoruz ama az getiriyoruz. Eskiden 10 kasa getiriyorsak şimdi 2 kasaya düşürdük. Fiyatını 5,6 liraya düşürdük diyoruz yine almıyorlar. Çıkan haberler yüzünden kimse almıyor. İlk günler de kimse almıyordu yine şimdi yavaş yavaş toparlanıyoruz. Tabi eskisi gibi alınmıyor. Bir müşterim var, lokantaya ıspanak götürüyordu gelen müşterileri yemediği için geri getirdi. Şu an ıspanak mevsimi alsınlar şeklinde konuştu.
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Zehirli olduğu için almadığını söyleyen müşteri Filiz İlkyaz, “Zehirli olduğunu duyduk o yüzden almıyorum. Korkudan deneyemedim. Neyin olacağını bilemediğimiz için güvenemiyorum. Ailecek ıspanağı çok seviyoruz. Şimdi korkudan alıp çocuklarıma yediremiyorum diye konuştu.​
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Bedava verseler de almayacağını anlatan müşteri Makul Kuşçu, “Ispanak zehirli olduğundan dolayı almıyorum. Ne kadar garantide de deseler o riski göze alamam. Bedava da verseler almam. Çocuklarımın hayatı risk konusu olmuş olur ifadelerini kullandı.
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İstanbul'da pazara ıspanak gelmiyor: Vatandaşlar bedava verilse dahi almayacaklarını söylüyor
İstanbul'da geçtiğimiz günlerde ıspanağın içerisine karışan yabancı otlardan kaynaklı zehirlenme vakaları nedeniyle hızla düşen ıspanak alımlarının ardından, pazarcı esnafı pazara ıspanak getirmekten vazgeçti. Birçok esnaf tezgahından ıspanağı kaldırırken vatandaşlar ise ıspanağın bedava verilmesi durumda dahi almayacaklarını dile getirdi.
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