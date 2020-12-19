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Gündem Muğlada ele geçirildi Tam 3 bin 500 yıllık altın varaklı Tevrat
MUĞLA

Muğla'da ele geçirildi: Tam 3 bin 500 yıllık altın varaklı Tevrat

Muğla İl Jandarma Komutanlığının Muğla’nın Seydikemer ilçesinde ele geçirdiği altın varaklı el yazması Tevrat’tan sonra Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri de 3 bin 500 yıllık Tevrat ele geçirdi.

Haber Merkezi AA
Tarihi eser müzeye teslim edildi.
Tarihi eser müzeye teslim edildi.

Muğla dışından Ü.B. isimli şahsın elinde bulundurduğu öğrenilen altın varaklı ceylan derisine el ile yazılan Tevrat’ı satmak için Muğla’ya hareket ettiği bilgisi alındı. Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri plakalı belirlenen aracı takibe aldı.

  • Menteşe girişindeki polis uygulama noktasında durdurulan araçta içinde ve şahız üzerinde yapılan aramada siyah ve kahverengi renkte deri kaplama, 32 sayfadan oluşan altın varaklı el yazması Tevrat ele geçirildi.

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Tarihi eser müzeye teslim edildi

İbranice yazıların ve sembollerin bulunduğu Ceylan derisine el yazması altın varaklı Tevrat Muğla Müze Müdürlüğü ekiplerince yapılan ön incelemede yaklaşık 3-3 bin 500 yıllık olduğu değerlendiriliyor. Yakalanan tarihi Tevrat’ı paha biçilemedi. Ü.B. isimli şüpheli gözaltına alınırken ele geçirilen tarihi Tevrat Muğla Müze Müdürlüğüne teslim edildi.


Muğla'da altın işlemeli bin yıllık Tevrat ele geçirildi
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Muğla'da altın işlemeli bin yıllık Tevrat ele geçirildi
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, bin yıllık olduğu tahmin edilen ceylan derisi üzerine yazılmış, altın işlemeli Tevrat ele geçirildi. Ekipler, Kumluova Mahallesi'nde yaşayan K.A'nın, elindeki tarihi Tevrat'ı satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin evine düzenlenen operasyonda ceylan derisi üzerine yazılmış altın işlemeli Tevrat ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda, K.A. ile M.E. gözaltına alındı. Bin yıllık olduğu tahmin edilen Tevrat, incelenmek üzere Fethiye Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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