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Muğla'da elektrikle balık avlarken akıma kapılan kişi öldü

Muğla'da elektrikle balık avlarken akıma kapılan kişi öldü

19:016/05/2025, Salı
AA
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Dereye elektrik vererek balık avlamaya çalışan kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti.
Dereye elektrik vererek balık avlamaya çalışan kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde dereye elektrik vererek balık avlamak isteyen Recep Enes Çağlar, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Recep Enes Çağlar, Ören Mahallesi'nde arkadaşlarıyla dereye elektrik vererek balık avlamaya çalıştı.

Çağlar'ın akıma kapılması üzerine arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çağlar, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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