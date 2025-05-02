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Fırında elektrik akımına kapıldı: Hayatını kaybetti

Fırında elektrik akımına kapıldı: Hayatını kaybetti

12:592/05/2025, Cuma
IHA
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Emrah Özmen
Emrah Özmen

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fırında elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, olay, dün gece saatlerinde Ereğli ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki bir unlu mamuller işletmesinde meydana geldi.


Üç gün önce işe başladığı öğrenilen 32 yaşındaki Emrah Özmen, fırında çalıştığı sırada elektrik akımına kapılarak yere yığıldı. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde Özmen'in hayatını kaybettiği belirlendi.


Olay yeri incelemesinin ardından Özmen'in cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. İşletme sahibi ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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