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9 yaşındaki çocuk balkondan düştü: Durumu ağır

9 yaşındaki çocuk balkondan düştü: Durumu ağır

22:1627/04/2025, Pazar
IHA
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Oyun oynarken balkondan düşen 9 yaşındaki kız ağır yaralandı.
Oyun oynarken balkondan düşen 9 yaşındaki kız ağır yaralandı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 3. kattaki evlerinin balkonunda oyun oynarken düşen 9 yaşındaki kız ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bağlık Mahallesi'nde 9 yaşındaki S.Ç., 3. kattaki evlerinin balkonunda oyun oynadığı sırada düşerek ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kız çocuğu, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. S.Ç.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.


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