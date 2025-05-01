Elektrik kesintisinde 5 kişi öldü

İber Denizi'ni kaosa sürükleyen elektrik kesintisiyle bağlantılı olarak İspanya'da en az 5 kişi hayatını kaybetti. İspanyol El Pais gazetesinin haberine göre üç ayrı olayda ölenlerden biri, Galiçya'nın Taboandela kasabasında yaşayan yaşlı bir çift ve oğulları. Diğer iki vakada ise Valensiya eyaletinde 46 yaşında bir kadın ve Madrid'in güneyinde bir bölgede başka bir kadın hayatını kaybetti. Taboandela'daki kazayla ilgili olarak, dün sabah ölü bulunan ebeveynler ve oğullarının ölümleri yetkililer tarafından arızalı bir jeneratörle bağlantılı olabilecek karbonmonoksit solunmasına bağlanıyor. İkinci olayda ise Valensiya'nın Algira kasabasında yaşayan kadının, kullandığı oksijen makinesinin elektrik kesintisi nedeniyle çalışmayı durdurması üzerine hayatını kaybettiği bildirildi.