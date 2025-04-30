Avrupa'daki elektrik krizi: 5 saniyelik kesintinin İspanya’ya faturası 1 milyar euro

Avrupa, son yılların en ciddi altyapı krizlerinden biriyle karşı karşıya. Dün öğle saatlerinde başlayan ve geniş bir bölgeyi etkileyen elektrik kesintisi, İspanya başta olmak üzere Fransa’nın bazı kentleri ile Portekiz’in büyük bir kısmında yaşamı durma noktasına getirdi. Kentler karanlığa gömülürken trafik felç oldu, toplu ulaşım sistemleri çalışamaz hale geldi. Kesintinin nedeni konusunda net bir açıklama henüz yapılmazken, bazı bölgelerde kriz merkezleri kuruldu. Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Teresa Ribera, ellerinde sabotaj ya da siber saldırıya işaret eden bir kanıt bulunmadığını açıkladı. Buna rağmen incelemeler çok yönlü olarak devam ediyor.Kentler karanlığa gömülürken trafik felç oldu, toplu ulaşım sistemleri çalışamaz hale geldi.





Kesintinin nedeni konusunda net bir açıklama henüz yapılmazken, bazı bölgelerde kriz merkezleri kuruldu.













İNCELEMELER SÜRÜYOR





Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Teresa Ribera, ellerinde sabotaj ya da siber saldırıya işaret eden bir kanıt bulunmadığını açıkladı. Buna rağmen incelemeler çok yönlü olarak devam ediyor. Portekiz'in ulusal enerji şirketi REN, yaşanan kesintinin yüksek gerilim hatlarındaki dengesizliklerden ve İber Yarımadası’nda görülen ani sıcaklık değişimlerinden kaynaklanmış olabileceğini bildirdi. Ancak bu açıklama, İspanyol kamuoyunda ikna edici bulunmadı, sosyal medyada yapılan yorumlarda resmi açıklamayla alay eden paylaşımlar dikkat çekti.





GÜNLÜK ZARAR 1 MİLYAR EURO





İspanya merkezli The Objective haber sitesine göre, kesintinin sadece ilk 24 saatlik ekonomik etkisinin 1 milyar euroya ulaşabileceği tahmin ediliyor. Üretimin durması, lojistik zincirindeki aksaklıklar ve bozulabilecek stok ürünler nedeniyle zararın büyüyebileceği değerlendiriliyor.





İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yaşanan krizin büyüklüğüne dikkat çekerek, "Elektrik şirketi dün saat 12.33'te, sistemden yalnızca 5 saniyede 15 gigavatlık üretimin aniden kaybolduğunu bildirdi. Bu rakam, o anda ülkenin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 60’ına denk geliyor." dedi. Sanchez, olayın nedeni konusunda hiçbir ihtimali dışlamadıklarını ve tüm olasılıkların değerlendirildiğini vurguladı. Krizin ardından İspanya'da acil durum planları devreye sokuldu.





Aralarında Madrid, Endülüs, Galiçya ve Valensiya’nın da bulunduğu sekiz özerk bölge, yönetim yetkilerini merkezi hükümete devrederek 3. seviye acil durum ilan etti.





İspanya Başbakanı Pedro Sanchez













ELEKTRİK YENİDEN VERİLMEYE BAŞLANDI





İspanya'nın ulusal elektrik operatörü Red Electrica, kesintiye neden olan teknik arızaların büyük oranda giderildiğini ve ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde 99,16’sının karşılandığını açıkladı. Madrid metrosunun bazı hatlarında ulaşım yeniden sağlanırken, bakım çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Portekiz’de ise E-Redes isimli elektrik dağıtım şirketi, gece yarısı itibarıyla 424 trafo merkezinin kısmen faaliyete geçtiğini, yaklaşık 6,2 milyon kullanıcıya yeniden elektrik sağlandığını duyurdu.





Şirket, normale dönüş sürecinin net bir takvime bağlanmadığını belirtti.





TÜRKİYE ETKİLENMEDİ





Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Avrupa elektrik sistemine Türkiye’nin de bağlı olduğunu hatırlatarak, "Bizde bir sorun yok, ama büyük çaplı bir kesinti yaşanıyor. Ana sorumlunun İspanya olduğu görülüyor." dedi.





Bayraktar, güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir kaynakların kontrolsüz üretiminin de etkili olabileceği yönünde değerlendirmeler bulunduğunu söyledi.







