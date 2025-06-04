Muğla'da korkunç olay: Restoran tavanındaki malzeme düştü, 5 turist yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde restoranın tavanındaki malzemenin düşmesi sonucu biri çocuk 5 yabancı uyruklu yaralandı.İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan biri çocuk 5 turist, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde restoranın tavanındaki malzemenin düşmesi sonucu biri çocuk 5 yabancı uyruklu yaralandı.
Karagedik Mahallesi Çalış mevkisindeki bir restoranın tavanındaki malzeme masada oturanların üzerine düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olayda yaralanan biri çocuk 5 turist, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
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