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Muğla'da korkunç olay: Restoran tavanındaki malzeme düştü, 5 turist yaralandı

Muğla'da korkunç olay: Restoran tavanındaki malzeme düştü, 5 turist yaralandı

12:064/06/2025, Çarşamba
AA
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde restoranın tavanındaki malzemenin düşmesi sonucu biri çocuk 5 yabancı uyruklu yaralandı.İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan biri çocuk 5 turist, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde restoranın tavanındaki malzemenin düşmesi sonucu biri çocuk 5 yabancı uyruklu yaralandı.

Karagedik Mahallesi Çalış mevkisindeki bir restoranın tavanındaki malzeme masada oturanların üzerine düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan biri çocuk 5 turist, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

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