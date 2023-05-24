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Muhalefetin dezenformasyon yaptığı Defne Devlet Hastanesinde iki günde bin 351 hastaya hizmet verildi

Muhalefetin “Boş araziye beton döküp, temel atma töreni yaptılar” diye dezenformasyon yaptığı 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi'nde, açılışın ardından geçen iki günde bin 351 hastaya sağlık hizmeti verildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk iki günde 332 kişiye ise acil sağlık hizmeti verildiğini, 196 görüntüleme ve 247 laboratuvar tetkiki yapıldığını bildirdi.

20:56 . 24/05/2023 Çarşamba
AA
Defne Devlet Hastanesi.

Defne Devlet Hastanesi.

Defne Devlet Hastanesi'nde ilk iki günde 332 kişiye acil sağlık hizmeti verildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Defne Devlet Hastanesi'nde 17 branşta 22 poliklinik hizmeti verildiğini belirtti.

İlk gün 401, ikinci gün 950 hasta bakıldığını bildiren Koca, "İlk iki günde toplam 332 vatandaşımıza acil sağlık hizmeti verilmiş, 196 görüntüleme ve 247 laboratuvar tetkiki yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

Defne'de vatandaşın hizmetinde olduklarını aktaran Koca, şunları kaydetti:

"Defne Devlet Hastanesi'nde MHRS randevuları 22.00'ye kadar açık. Tüm hizmetler 24 saat devam ediyor. Hatay çok daha fazlasını hak ediyor. Yüzünüzdeki tebessüm bize güç olarak yeter. Daha iyisini yapmaya hazırız."



#Defne Devlet Hastanesi
#Fahrettin Koca
#MHRS
#Hatay
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