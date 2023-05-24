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Bakan Koca duyurdu: Defne Devlet Hastanesi’nde iki hafta içinde cerrahi operasyon başlanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan Hatay Defne Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. Koca, hastanede 2 hafta içinde cerrahi operasyonlara başlanacağını duyurdu.

11:39 . 24/05/2023 Çarşamba
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Defne Devlet Hastanesi'nde cerrahi operasyonlara başlanıyor.

Defne Devlet Hastanesi'nde cerrahi operasyonlara başlanıyor.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 24 Mart’ta Defne ilçesi Bostancık Mahallesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan, Defne Devlet Hastanesi 2 ayda tamamlandı.


28 bini kapalı, 79 bin metrekare alanda ağır çelik yapı tekniği ile modüler duvar sisteminin kullanıldığı hastanenin 300 yatağı, 36 polikliniği bulunuyor. Ayrıca hastanede 51 yoğun bakım, 41 acil müşahede yatağı, 11 ameliyathane, yoğun bakım, diyaliz, endoskopi, kolonoskopi, MR, tomografi, ultrason görüntüleme üniteleri ve diş polikliniği de yer alıyor. 256’sı hekim bin 44 sağlık çalışanı hastanede görev yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretinin ardından 3 gün önce hasta kabulüne başlayan hastaneye Hataylıların ilk günden ilgisi yoğun oldu. Hastaların ağırlıklı olarak, dahiliye, çocuk sağlığı, kadın doğum ve ortopedi bölümlerine başvurdukları görüldü.


Bölgedeki temaslar aralıksız sürüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise bölgedeki temaslarını gece gündüz aralıksız sürdürüyor. Yapımları devam eden İskenderun ve Antakya Devlet Hastanesi’ndeki çalışmaları yakından takip eden Bakan Koca, sabaha karşı ise Defne Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti. Yatan hastalarla ve sağlık personeliyle bir araya gelen Bakan Koca, yakınlarını bekleyen vatandaşlar ile de sohbet etti. Hastalara acil şifalar dileyip isteklerini soran Bakan Koca, verilen ikramları da geri çevirmedi. Sağlık çalışanlarına tek tek tatlı ikram eden Bakan Koca, ’Hayırlı geceler hayırlı nöbetler’ diledikten sonra hastaneden ayrıldı.

Bakan Koca, o anları ise sosyal medya hesabından paylaşıldı.




#Defne Devlet Hastanesi
#Hatay
#Sağlık Bakanlığı
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