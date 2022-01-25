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İSTANBUL

Muhalif medya İBB'nin yetersizliğini görmezden gelip güzelleme yaptı

İstanbul'da yaşanan kar esaretine rağmen, bazı medya organlarında İBB'nin yetersizliğinin üstü örtülmeye çalışıldı. HaberTürk yazarı Fatih Altay'lı, İstanbul'da vatandaşların araçlarında mahsur kalmasını ve yürüyerek evlerine gitmelerini, "Arada olur böyle şeyler" diyerek normalleştirdi. FOX TV muhabiri Gülşah İnce, yollarda kalan arabaları görmezden gelip, özel araçların trafiğe çıkmasıyla bazı noktalarda yaşanan rahatlamayı İBB PR'ına çevirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Muhalif medya İBBnin yetersizliğini görmezden gelip güzelleme yaptı
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İstanbul'da kar yağışının etkili olacağı günler hatta haftalar öncesinden sıklıkla Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından duyurulup uyarı yapılırken, CHP'li İBB yönetimi yeterli hazırlığı ve çalışmaları yapmayıp adeta İstanbulluları yalnızlığa terk etti.

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Yoğun kar yağışı sonrası İstanbul'da hayat adeta durdu. Araçlar karla kaplanan yollarda mahsur kalırken vatandaşlar evlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı. Vatandaşlar 'Çalışmalar gayet güzel gidiyor' diyen Ekrem İmamoğlu'na isyan etti.

Araçlarını yollarda bırakan vatandaşlar, yürüyerek evlerine geçmeye çalıştı. Toplu taşıma seferleri yapılamadı. Metrolarda izdiham yaşandı. Tüm bunlara rağmen, CHP'li

CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı İbrahim Can Kıran, "İstanbul'da yollar açık kar eğlenceye dönüştü" paylaşımı yaptı.

İBB'Yİ SAVUNDULAR

İBB'nin yetersizliğinin üstü sadece muhalif siyasetçiler tarafından değil bazı medya organlarında da örtülmeye çalışıldı. Muhalefete yakın medyada yaşananları normalleştiren paylaşımlar yapıldı.

"OLUR BÖYLE ŞEYLER"

Geçtiğimiz günlerde İBB ekiplerinin tuzlama yapmamasına tepki gösteren bir paylaşım yaptıktan sonra silen ve kendisine "Neden sildin" diye soran vatandaşlara "İt sürüsü" diyen Fatih Altaylı, HaberTürk'teki köşesinde, "Olur böyle şeyler" diyerek İBB'yi savundu.

  • Altaylı, şu ifadeleri kullandı: İstanbul böyle kar görmedi diyorlar. Metrekareye ne kadar yağdı santim santim ölçmedim ama İstanbullu daha önce de böyle kar felaketleri ve bağlı olarak sefaletleri yaşadı. O yüzden de kimseye kızmamayı öğrendim. Arada oluyor böyle şeyler. En büyük, en modern kentleri bile doğa esir alabiliyor.

FOX MUHABİRİNDEN İBB PR'I

FOX TV muhabiri Gülşah İnce ise İBB reklamına kalkıştı. Yeni mağduriyetlerin önüne geçebilmek için İstanbul'da özel araçların trafiğe çıkışı Valilik tarafından bir süreliğine yasaklandı. Bu gelişme sonrası bazı noktalarda yaşanan rahatlamayı şu sözlerle paylaştı:

  • İşe gidiyorum. E5, caddeler, sahil açık. TEM ve Kuzey M. otoyolu en sorunlu bölgeler. İstanbul Havalimanı ve çevresi çetin bir hava koşuluyla sınav veriyor doğası gereği.


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