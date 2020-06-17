Muharrem İnce 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanlığına aday: Yüzde 30'u aştım yarım bırakmam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52.6 ile yeni sistemin ilk başkanı ünvanı kazandığı cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzde 30.6 oy oranıyla tamamlayan Muharrrem İnce, gelecek seçimlere hazırlandığını duyurdu.
Aday olmayı düşünüyor musunuz?
Katıldığı Halk TV'de soruları cevaplayan İnce, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna cevabı net oldu:
Seçime 50 gün kala açıklandım
"Elbette düşünüyorum. Seçime 50 gün kala adaylığı açıklanmış birisi olarak 50 günde Türkiye’deki siyasi atmosferi değiştirdik, iktidarın kaybedebileceği inancını yeşerttik.
Yıllar sonra yüzde 30'u aştık
40 yıl aradan sonra yüzde 30 bandını aştık. İlk seçimde başaramadık ama bu böyle yarım kalmayacak demiştik, iddiamıza, o iddiamızın gerektirdiği çalışmalara devam ediyoruz"
- Ne olmuştu?
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından cumhurbaşkanlığı adaylığı "Gel bakalım Muharrem" sözleriyle duyurulan İnce, seçim hezimetinin ardından partisine yönelik eleştirilerde bulunmuştu. CHP içindeki bu karışıklığın ardından, İnce'nin gelecek seçimlerde aday gösterilmeyeceği kararı kulislerde yankılanmıştı.