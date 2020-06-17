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Gündem Muharrem İnce 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanlığına aday Yüzde 30u aştım yarım bırakmam
POLİTİKA

Muharrem İnce 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanlığına aday: Yüzde 30'u aştım yarım bırakmam

CHP'nin 2018 seçimlerinde cumhurbaşkanlığı için aday gösterdiği Muharrem İnce, 2023'e hazırlanıyor. "Cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünüyor musunuz" sorusunu net bir dille cevaplayan İnce, "Yüzde 30 bandını aştık. İlk seçimde başaramadık ama bu böyle yarım kalmayacak demiştik" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
CHP'nin 2018 cumhurbaşkanlığı adayı Muharrem İnce.
CHP'nin 2018 cumhurbaşkanlığı adayı Muharrem İnce.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52.6 ile yeni sistemin ilk başkanı ünvanı kazandığı cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzde 30.6 oy oranıyla tamamlayan Muharrrem İnce, gelecek seçimlere hazırlandığını duyurdu.

Muharrem İnce'nin köyünde Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandı
GÜNDEM
Muharrem İnce'nin köyünde Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandı

Aday olmayı düşünüyor musunuz?

Katıldığı Halk TV'de soruları cevaplayan İnce, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna cevabı net oldu:

Muharrem İnce: Biz seçimi gel bakalım Muharrem'le kaybettik
GÜNDEM
Muharrem İnce: Biz seçimi gel bakalım Muharrem'le kaybettik

Seçime 50 gün kala açıklandım

"Elbette düşünüyorum. Seçime 50 gün kala adaylığı açıklanmış birisi olarak 50 günde Türkiye’deki siyasi atmosferi değiştirdik, iktidarın kaybedebileceği inancını yeşerttik.

Muharrem İnce: CHP bu pisliği temizlemelidir
GÜNDEM
Muharrem İnce: CHP bu pisliği temizlemelidir

Yıllar sonra yüzde 30'u aştık

40 yıl aradan sonra yüzde 30 bandını aştık. İlk seçimde başaramadık ama bu böyle yarım kalmayacak demiştik, iddiamıza, o iddiamızın gerektirdiği çalışmalara devam ediyoruz"

Kılıçdaroğlu, İnce’nin adaylığını Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda ilân etti.

  • Ne olmuştu?
  • CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından cumhurbaşkanlığı adaylığı "Gel bakalım Muharrem" sözleriyle duyurulan İnce, seçim hezimetinin ardından partisine yönelik eleştirilerde bulunmuştu. CHP içindeki bu karışıklığın ardından, İnce'nin gelecek seçimlerde aday gösterilmeyeceği kararı kulislerde yankılanmıştı.

Gel bakalım Muharrem
SEÇİM
Gel bakalım Muharrem

Kılıçdaroğlu,
OYNAT 00:13
Kılıçdaroğlu, "Muharrem İnce gel bakalım buraya"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin cumhurbaşkanı adayını kürsüye çağırırken, "Eski bir öğretmen, yeni bir politikacı, Sayın Muharrem İnce gel bakalım buraya" dedi.

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