Muharrem İnce 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanlığına aday: Yüzde 30'u aştım yarım bırakmam CHP'nin 2018 seçimlerinde cumhurbaşkanlığı için aday gösterdiği Muharrem İnce, 2023'e hazırlanıyor. "Cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünüyor musunuz" sorusunu net bir dille cevaplayan İnce, "Yüzde 30 bandını aştık. İlk seçimde başaramadık ama bu böyle yarım kalmayacak demiştik" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 17 Haziran 2020, 10:45 Son Güncelleme: 17 Haziran 2020, 10:53 Diğer