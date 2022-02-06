Muharrem İnce bir araya gelmeye hazırlanan muhalefet partilerine yüklendi: Altı ayda dağılırsınız

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, memleketi Yalova’da partisine yeni katılan 200 üye için düzenlenen rozet takma töreninde konuştu.

"Altı ayda dağılırsınız"

Muhalefetin sağlam planlarla hareket etmediğine dikkati çeken İnce, kendi gücüne güvenmeyen muhalefeti sert dille eleştirerek, “Kendi gücüne güveneceksin önce. Sekiz, on kişi bir araya gelecek, indirdiniz diyelim, nasıl anlaşacaksınız. Altı ayda dağılırsınız siz. Altı ayda dağılırlar” dedi.

İnce’nin CHP Yalova İl Başkanlığı’ndaki fotoğrafının indirilmesi

İnce, kendisiyle birlikte Memleket Partisi’ne geçtiği için CHP eski il başkanlarının fotoğraflarının parti il binasında indirilmesine de değindi. Yaşanan durumu eleştiren İnce, şöyle konuştu:

“Ertan Bey, Özcan Bey eski görev yaptığımız yerlerde senin benim fotoğraflarımı indirsinler ya. Bunlar problem değil. O zaman İsmet Paşa ile Ecevit’in de fotoğraflarını indirmeleri lazım. Çünkü onlar da istifa etmişti. Yani onlar da üye olarak ölmediler. Üye değillerdi. Onu da iyi bilmek lazım. Sen de çok istiyorsan fotoğraf, o fotoğrafı indiren arkadaşın sen belediye başkan adayı iken başka partilerle çekilmiş fotoğrafları var. Sen CHP’nin adayı iken sen ben sokaklarda gezerken fotoğraf indiren arkadaş başka partilerin adaylarının fotoğraflarını taşıyordu. Sen de o arkadaşa gönderi ver de onu assın oraya. Daha güzel olur.”

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