Gündem Muharrem İnce CHP bu pisliği temizlemelidir
POLİTİKA

Muharrem İnce: CHP bu pisliği temizlemelidir

Muharrem İnce: CHP bu pisliği temizlemelidir

CHP'yi altüst eden 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddialarında adı geçen Muharrem İnce, Yalova'da basın toplantısı yaptı. Dedikoduların hepsinin CHP Genel Merkezi'nde üretildiğini söyleyen İnce "CHP bu pisliği temizlemelidir. Kılıçdaroğlu 'Şaşırmadım, biliyorum isim veremem' dedi. Şaşırmadıysanız bunu biliyorsunuz demektir. Öğrenmek benim hakkım. Muhakkak hesaplaşacağız" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Muharrem İnce basın açıklaması yaptı.
Muharrem İnce basın açıklaması yaptı.

Muharrem İnce Yalova'da Beştepe iddialarına yönelik açıklama yaptı. Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Bu toplantıyı neden Ankara’da değil de köyümüzde yapıyoruz. Bir kere emin ellerdesiniz. Dedemin dedesinin arazisindesiniz. Helal arazidesiniz. 5 gündür Türkiye “saraya gitti gitmedi” bunu konuşuyor. Bu yalan haber çıkınca hissettim. Burada bir tezgah var dedim ve hemen sabahın köründe arkadaşlara bir açıklama yapalım burada bir tezgah var dedim.

Ben görevimi yaptım. Ben partimi gözüm gibi sakınırım. Adeta yalvardım. 'Bu yalan' dedim. Şimdi geldiğimiz noktada bir özet yapmak istiyorum. Bu haber yalan haber. Buraya Muharrem İnce gitmedi. Hiç kimse de gitmedi. Bu tezgahı kim kurdu ortaya çıkarılmalıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Külliye'de CHP'li isimle görüştü' iddiasına cevap
OYNAT 00:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Külliye'de CHP'li isimle görüştü' iddiasına cevap
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İzmir İl Başkanlığında vatandaşlara seslendi. Erdoğan, 'Külliye'de CHP'li isimle görüştü' iddiaları ile ilgili olarak, 'Güya ben Külliye'de bir CHP'li ile görüşmüşüm. Bunu haber yapan gazeteci kayıp. Kendisi de diyor ki 'herhalde yanıldık' filan. Bay Kemal senin hayatın yalan, hayatın yalan. Bak İzmir'den, milletvekili olduğun ilden sesleniyorum sana. Eğer yiğitsen ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun? İspat ettin, ettin. Etmediğin takdirde CHP'nin genel başkanlığı bu yalancıdan kurtulsun ve çek git ama yapamaz' dedi.


"Dedikoduların hepsi CHP Genel Merkezi'nde üretildi"

  • Cumhurbaşkanlığı seçim gecesi üretilen dedikoduların hepsi CHP Genel Merkezi'nde üretilmiştir. Partideki küçük bir grup üretmiştir. Bu grup dedikodu üretmeye devam etmektedir. Bu grubun Muharrem İnce’den bu kadar çekinmeleri bana gurur veriyor. Ama milyonların umutları üzerinden entrika çevirenlerden de utanç duyuyorum.

Beni yıpratmak için harcadıkları enerjiyi AKP’ye karşı harcasalar emin olun iktidar olacağız. Bu kumpasçılar CHP’de bir prangadır.

"CHP bu pisliği temizlemelidir"

CHP temiz siyaset diyorsa önce bu pisliği temizlemelidir. Arınma buradan başlayabilir. Eğer bu tezgahı ortaya çıkarır, komployu kuranları partiden atarsan emin olun yeniden şahlanırız, arınırız, temizlenir.

"Bir çağrım da Kılıçdaroğlu'na"

  • Bir çağrım da sayın Kılıçdaroğlu’nadır. 'Şaşırmadım, biliyorum isim veremem' dedi. Şaşırmadıysanız bunu biliyorsunuz demektir.

'Saray komplosu' diyerek çıkamazsınız. Erdoğan’ın bu ülkeye çok kötülüğü var. Ben Saray'ı aklamıyorum. Ama bunu neresinde Saray. Erdoğan bunun neresinde. Çıktı meydan okudu. Sen Erdoğan’ın ağzına malzemeyi sen veriyorsun. Bu dedikoduyu ben yaymadım ki…

Kim bu hain? Bu bugün Muharrem İnce’ye kurulur, yarın Kemal Kılıçdaroğlu’na kurulur. Ben Genel Başkan'a barış elini uzattım kabul etmedi. Parti sözcüsü daha ağzını açmadı. Neden susuyorsunuz arkadaşlar. Benim ciğerimi yakıyorlar neden savunmuyorsunuz Bugün partiyi yönetenler benim ciğerimi dağlıyorlar. Kötü insanlardan iyi yönetici olmaz.

3 yalan 1 tezgah
GÜNDEM
3 yalan 1 tezgah

Erdoğan ile de, Bahçeli ile de, Akşener ile de, Karamollaoğlu ile de görüşürüm. Nasıl görüşürüm? Bir kere Genel Başkan'a sorarım. İkincisi gitmeden önce tweet atarım. Basının haberi olur.

CHP'ye kumpas mı var? Sen malzemeyi veriyorsun. Kaynak ne diyor? ''CHP’liden öğrendim Kılıçdaroğlu’na da doğrulattım'' diyor. Demek ki CHP Genel Merkezi'nden çıkmış bu. Bunu bulmak boynumuzun borcudur.

Haberi ilk gördüğümde “Bu CHP’li olamaz ama CHP’de bulunabilir” dedim. CHP’de bulunanlarla CHP’li olanlar aynı olamaz. CHP’li olanlar başka bir şeydir CHP’de bulunanlar başka bir şeydir.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Bunların partisi bildiğiniz Game of CHP
OYNAT 01:18
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Bunların partisi bildiğiniz Game of CHP
Çanakkale'de AK Parti Genişletilmiş Merkez İlçe Danışma Meclisi Toplantısı, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın katılımıyla gerçekleşti. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Turan, “Bunların partisi bildiğiniz Game of CHP. Ne yaptıkları belli olmayan, kendi iç kavgaları kulisleri, dünya alem şaşkınlıkla izliyor” dedi.

"Hesaplaşacağız"

Muhakkak hesaplaşacağız. Hesaplaşmadan helalleşemeyiz. Helalleşmeyi de mutlaka sağlayacağız. Kullanışlı gazeteciler olabilir, koltuk düşkünü politikacılar olabilir. Biz bunlara rağmen çağdaş mutlu bir Türkiye için mücadelemize devam edeceğiz.

"Ben bunun neresindeyim?"

Kendiniz aday olamadınız, mecbur kaldınız aday yaptınız. Ben partinin evladı değil miyim. Sizde vicdan yok mu? Kötü insanlardan iyi yönetici olmaz. Bu partinin her kademesinde bulundum. Size bütün samimiyetimle söylüyorum hiçbir kişisel ikbal derdinde değilim. '80 yaşında yalan yazıyor bir gazeteci' dedim. Ben buraya çıkarken torunumu sevdim ve şunu dedim: Mücadelem sadece senin için. Kendim için neden mücadele edeceğim ben başarmışım zaten.

Şu tarlada inek otlatıyordum. Ben başardım zaten. Derdim memleket, derdim ülkem, derdim çocuklarımız. Bu ülkenin Atatürkçülerine, sağcılarına, solcularına sesleniyorum ben sizin bildiğiniz Muharrem İnce’yim… Düz yerli, milli, kumpas bilmeyen, olduğu gibi doğruları söyleyen Muharrem İnce olmaya devam edeceğim.

  • Talat Atilla açıklama yapmak zorundadır, kime doğrulattı. Sayın Genel Başkan, "Biliyorum, şaşırmadım, doğrudur" dedi. Bunları sormak istiyorum, öğrenmek benim hakkım.

Meydan okuyorum, her kimse "Erdoğan ben Cumhurbaşkanlığı'nı bırakırım" dedi, ben ne istiyorsanız onu yaparım. Genel Başkan ile oturup bu kumpası çözmemiz lazım. Çete diye kastettiğimi kendileri çok iyi bilirler. Bunu çözmeden CHP yoluna devam edemez. Bu çözülecek.

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