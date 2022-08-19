Muharrem İnce: HDP'li olsanız İBB'de işe girersiniz

Tele 1, Halk TV ve KRT'nin, CHP'li belediyelerden beslendiği yönündeki açıklamalarıyla gündemi sarsan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce dün de twitter'daki bir sohbet odasından muhalefet medyasının iç yüzünü deşifre etmeye devam etti.

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'Sol havuz medya Türkiye'nin durumlarını anlatmıyor'

İnce, "Belediye beslemeli bir medya olamaz. Bunlar yolsuzlukları ortaya çıkartamaz. Muhalefet medyası belediyelerden geçiniyor. Belediyeden geçinen bir medya belediyeyi eleştiremez. Halk TV ne yapıyor ulaşım zammını savunuyor. Ulaşım zammına gerekçe yaratıyor. Bunlar gerçekten olacak iş değil. Erzurum'da Halk TV sokak röportajı yapıyor. Röportajı yapan oyunu kime vereceksin diye soruyor. Memleket Partisi'ne vereceğim diyor. Halk TV ikinci kısmını kesiyor. Sol havuz medya Türkiye'nin durumlarını anlatmıyor." dedi.

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'HDP'Lİ OLSAYDINIZ İBB'DE İŞE GİRERDİNİZ'

CHP'deki siyasi paradigma değişimine de değinen İnce, "Selahattin Demirtaş'ı destekleseydiniz terfi alırdınız, HDP'li olsaydınız İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe girdiniz ama Muharrem İnce'yi desteklediğiniz zaman ne milletvekili olabilirsiniz ne de belediye başkanı olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

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