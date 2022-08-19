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POLİTİKA

Muharrem İnce: HDP'li olsanız İBB'de işe girersiniz

Tele 1, Halk TV ve KRT'nin, CHP'li belediyelerden fonlandığı yönündeki açıklamalarıyla gündemi sarsan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce dün de Twitter'daki bir sohbet odasından muhalefet medyasının iç yüzünü deşifre etmeye devam etti. İnce, "Belediye beslemeli bir medya olamaz. Bunlar yolsuzlukları ortaya çıkartamaz. Sol havuz medya Türkiye'nin durumlarını anlatmıyor" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Muharrem İnce: HDPli olsanız İBBde işe girersiniz
Muharrem İnce

Tele 1, Halk TV ve KRT'nin, CHP'li belediyelerden beslendiği yönündeki açıklamalarıyla gündemi sarsan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce dün de twitter'daki bir sohbet odasından muhalefet medyasının iç yüzünü deşifre etmeye devam etti.

Muharrem İnce: CHP ve İYİ Parti her ay Halk TV, Tele 1 ve KRT'ye maaş ödüyor
GÜNDEM
Muharrem İnce: CHP ve İYİ Parti her ay Halk TV, Tele 1 ve KRT'ye maaş ödüyor

'Sol havuz medya Türkiye'nin durumlarını anlatmıyor'


İnce, "Belediye beslemeli bir medya olamaz. Bunlar yolsuzlukları ortaya çıkartamaz. Muhalefet medyası belediyelerden geçiniyor. Belediyeden geçinen bir medya belediyeyi eleştiremez. Halk TV ne yapıyor ulaşım zammını savunuyor. Ulaşım zammına gerekçe yaratıyor. Bunlar gerçekten olacak iş değil. Erzurum'da Halk TV sokak röportajı yapıyor. Röportajı yapan oyunu kime vereceksin diye soruyor. Memleket Partisi'ne vereceğim diyor. Halk TV ikinci kısmını kesiyor. Sol havuz medya Türkiye'nin durumlarını anlatmıyor." dedi.

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'HDP'Lİ OLSAYDINIZ İBB'DE İŞE GİRERDİNİZ'

CHP'deki siyasi paradigma değişimine de değinen İnce, "Selahattin Demirtaş'ı destekleseydiniz terfi alırdınız, HDP'li olsaydınız İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe girdiniz ama Muharrem İnce'yi desteklediğiniz zaman ne milletvekili olabilirsiniz ne de belediye başkanı olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

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Muharrem İnce: Şerefim üzerine yemin ederim Merdan Yanardağ CHP ve İYİ Parti'den düzenli para alıyor
OYNAT 00:53
Muharrem İnce: Şerefim üzerine yemin ederim Merdan Yanardağ CHP ve İYİ Parti'den düzenli para alıyor
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Halk TV, KRT ve Tele1 kanallarının CHP ile İYİ Parti tarafından maaşa bağlandığını öne sürdü. Daha sonra bir açıklama daha yaparak Tele1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'a yüklenen İnce, 'Ben şerefimin üzerine yemin ederim ki her ay aylık alıyorsun. Sende şeref varsa yemin et almadığına. Ya da alıyorsan kaç para alıyorsun? Uyanık... Önce bunu açıkla tetikçiliği bırak' dedi.


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