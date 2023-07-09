Muharrem İnce Kılıçdaroğlu'nu ti'ye aldı: Geliyorum diyenler pek gelemiyor ama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski Zafer Partili Gökşen Anıl Ulukuş'u danışmanı olarak atamasının parti içinde krize neden olmasının ardından CHP bu haberi yalanladı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ulukuş, Kılıçdaroğlu'na yönelik sert ifadeler kullandı. "Sezgin Tanrıkulu size baskı yapınca mı benim danışman olmadığımı söyleme ihtiyacı hissettiniz?" diyen Ulukuş, "4 Temmuz’dan, 7 Temmuz’a kadar ne beklediniz? KRT sizin değil mi? Niye 5 Temmuz’daki KRT yayınına müdahale etmediniz? Çok kritik bir hata yapmışım. Tekrar yazılı bir evrak yazın demek yerine Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözüne güvenmişim." ifadelerini kullandı.