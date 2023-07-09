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Muharrem İnce Kılıçdaroğlu'nu ti'ye aldı: Geliyorum diyenler pek gelemiyor ama

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim döneminde kullandığı 'Ben Kemal, geliyorum' sloganını tiye aldı. İnce yaptığı telefon görüşmesinde 'geliyorum' diyen vatandaşa, 'Geliyorum diyor, geliyorum diyenler pek gelemiyor ama...' diyerek cevap vermesi çevredekileri güldürdü.

07:51 . 9/07/2023 Pazar
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Muharrem İnce-Kemal Kılıçdaroğlu

Muharrem İnce-Kemal Kılıçdaroğlu

Seçimi kazanmak adına önüne gelen her partiye vaatler verip koalisyon masası kuran, sonunda da mağlup olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyada alay konusu oldu. Muharrem İnce, koalisyon masasına güvenerek seçim döneminde iddialı söylemlerde bulunan Kılıçdaroğlu'nun, "Ben Kemal, geliyorum" sloganına göndermede bulundu.

Bay Kemal'e gönderme olarak yorumlandı

Sosyal medyada gündem olan bir videoda İnce, telefonla yaptığı görüşmede "geliyorum" diyen vatandaşa, "Geliyorum diyor, geliyorum diyenler pek gelemiyor ama..." şeklinde cevap verdi. Söz konusu videodaki diyalog, sosyal medya kullanıcıları tarafından Kılıçdaroğlu'nun, "Ben Kemal, geliyorum" sloganına göndermede olarak yorumlandı.

CHP'de değişim çığırtkanlığı

Seçimlerde alınan hezimet sonrası CHP'de yükselen istifa ve değişim çağrılarını duymazdan gelen Kılıçdaroğlu, koltuğunu korumak için partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu kendi kişisel tercihleri doğrultusunda yeniden dizayn etti.


Tepkiler sonrası 'danışmanlık' görevinden alınan Ulukuş'tan zehir zemberek sözler: Kritik hata yapıp Kılıçdaroğlu'nun sözüne güvendim
Tepkiler sonrası 'danışmanlık' görevinden alınan Ulukuş'tan zehir zemberek sözler: Kritik hata yapıp Kılıçdaroğlu'nun sözüne güvendim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski Zafer Partili Gökşen Anıl Ulukuş'u danışmanı olarak atamasının parti içinde krize neden olmasının ardından CHP bu haberi yalanladı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ulukuş, Kılıçdaroğlu'na yönelik sert ifadeler kullandı. "Sezgin Tanrıkulu size baskı yapınca mı benim danışman olmadığımı söyleme ihtiyacı hissettiniz?" diyen Ulukuş, "4 Temmuz’dan, 7 Temmuz’a kadar ne beklediniz? KRT sizin değil mi? Niye 5 Temmuz’daki KRT yayınına müdahale etmediniz? Çok kritik bir hata yapmışım. Tekrar yazılı bir evrak yazın demek yerine Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözüne güvenmişim." ifadelerini kullandı.



#Muharrem İnce
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
23 dakika önce
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