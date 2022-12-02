Gündem Muharrem İnce Kılıçdaroğlunun ABDli ekonomi danışmanlarını eleştirdi CHP çizgisinde danışman yok
POLİTİKA

Muharrem İnce Kılıçdaroğlu'nun ABD'li ekonomi danışmanlarını eleştirdi: CHP çizgisinde danışman yok

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Edirne'de gerçekleştirdiği basın toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Jeremy Rifkin ile Daron Acemoğlu'nu ekonomi danışmanı olarak atamasını eleştirdi. İnce yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu'nda ithal danışman bir tane değil ya çok var " dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Muharrem İnce Kılıçdaroğlunun ABDli ekonomi danışmanlarını eleştirdi: CHP çizgisinde danışman yok
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'li Jeremy Rifkin ile Daron Acemoğlu'nu ekonomi danışmanı olarak belirlemesini eleştiren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "CHP çizgisinde olan danışman yok desem yeridir" ifadelerini kullandı.

'CHP ÇİZGİSİNDE DANIŞMAN YOK'

Bir basın mensubunun "Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in danışmanlarından Jeremy Rifkin'in CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olduğu" yönündeki sorusuna İnce, "Sayın Kılıçdaroğlu'nda ithal danışman bir tane değil ya çok var yani, CHP çizgisinde olmayıp orada danışmanlık yapan o kadar çok var ki, CHP çizgisinde olan danışman yok desem yeridir." yanıtını verdi.

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