Muharrem İnce Kılıçdaroğlu'nun ABD'li ekonomi danışmanlarını eleştirdi: CHP çizgisinde danışman yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'li Jeremy Rifkin ile Daron Acemoğlu'nu ekonomi danışmanı olarak belirlemesini eleştiren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "CHP çizgisinde olan danışman yok desem yeridir" ifadelerini kullandı.

'CHP ÇİZGİSİNDE DANIŞMAN YOK'

Bir basın mensubunun "Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in danışmanlarından Jeremy Rifkin'in CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olduğu" yönündeki sorusuna İnce, "Sayın Kılıçdaroğlu'nda ithal danışman bir tane değil ya çok var yani, CHP çizgisinde olmayıp orada danışmanlık yapan o kadar çok var ki, CHP çizgisinde olan danışman yok desem yeridir." yanıtını verdi.