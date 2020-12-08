Muharrem İnce: Kuracağımız parti için CHP’den görüştüğüm isimler var

CHP yönetimine muhalif isimlerden olan eski CHP vekili Muharrem İnce, Youtube yayınında gazeteci Fatih Portakal'ın sorularını yanıtladı.

İnce, yeni parti kurma hazırlığında olduğuna dair soru üzerine "CHP'de demokrasi kalmamıştır artık. Partiyi ele geçirdiniz, koltuklarınıza oturdunuz, tüzüğü değiştirdiniz, partide demokrasi yoksa Türkiye'ye demokrasi getirme şansınız yoktur. Onun için bunlara meydan okuyacağım. Asla susmayacağım" diyerek yeni parti kuracağını söyledi.

GÜNDEM İnce'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Sıkıştığı zaman ortaya bir yalan atıyor

"Partinin ismi hemen hemen belli"

Avrupa'daki pek çok partinin tüzüğünü incelediklerini ifade eden İnce, “Hemen hemen isim belli. Memleket Hareketi'ne yakışır bir isim olacak. Tek başımıza 50+1 alacağız. CHP'den görüştüğüm isimler var gelecekler, inanıyorum” dedi.

GÜNDEM Muharrem İnce'den CHP'deki tecavüz olaylarına ilk yorum: Gerçek ortaya çıkarılmalı

"Cumhurbaşkanlığına tekrar aday olmak istiyorum"

Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin soruya da yanıt veren İnce, “Bu böyle yarım kalmayacak demiştim. İstiyorum. Kenarından döndük zaten. Eğer 1 ay daha erken olsaydı, 51 değil 81 gün önce aday olsaydım, CHP bazı hataları yapmasaydı bugün cumhurbaşkanıydım. Tekrar aday olmayı ben istiyorum tabi ki” şeklinde konuştu.

REKLAM