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Gündem Muharrem İnce Kuracağımız parti için CHPden görüştüğüm isimler var
POLİTİKA

Muharrem İnce: Kuracağımız parti için CHP’den görüştüğüm isimler var

Eski CHP vekili Muharrem İnce, "CHP'de demokrasi kalmamıştır. Onun için bunlara meydan okuyacağım" diyerek Memleket Hareketi’ni partileştireceğini açıkladı. Partinin isminin belirlendiğini belirten İnce, "CHP'den görüştüğüm isimler var gelecekler, inanıyorum" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Muharrem İnce
Muharrem İnce

CHP yönetimine muhalif isimlerden olan eski CHP vekili Muharrem İnce, Youtube yayınında gazeteci Fatih Portakal'ın sorularını yanıtladı.

  • İnce, yeni parti kurma hazırlığında olduğuna dair soru üzerine "CHP'de demokrasi kalmamıştır artık. Partiyi ele geçirdiniz, koltuklarınıza oturdunuz, tüzüğü değiştirdiniz, partide demokrasi yoksa Türkiye'ye demokrasi getirme şansınız yoktur. Onun için bunlara meydan okuyacağım. Asla susmayacağım" diyerek yeni parti kuracağını söyledi.

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"Partinin ismi hemen hemen belli"

Avrupa'daki pek çok partinin tüzüğünü incelediklerini ifade eden İnce, “Hemen hemen isim belli. Memleket Hareketi'ne yakışır bir isim olacak. Tek başımıza 50+1 alacağız. CHP'den görüştüğüm isimler var gelecekler, inanıyorum” dedi.

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"Cumhurbaşkanlığına tekrar aday olmak istiyorum"

Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin soruya da yanıt veren İnce, “Bu böyle yarım kalmayacak demiştim. İstiyorum. Kenarından döndük zaten. Eğer 1 ay daha erken olsaydı, 51 değil 81 gün önce aday olsaydım, CHP bazı hataları yapmasaydı bugün cumhurbaşkanıydım. Tekrar aday olmayı ben istiyorum tabi ki” şeklinde konuştu.

Muharrem İnce'den flaş açıklamalar: Yalanların kurgu merkezi CHP Genel Merkezi
OYNAT 01:27
Muharrem İnce'den flaş açıklamalar: Yalanların kurgu merkezi CHP Genel Merkezi
Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Ahmet Hakan'ın CNNTürk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programına katıldı. Muharrem İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Parayla parti kurdurma' iddialarına ilişkin sert açıklamalarda bulundu. İnce, 'Seçim gecesi başladılar yalanlarına. Yalanların kurgu merkezi aynı yer, CHP Genel Merkezi. Saraya giden CHP'li iftirasının kurgu merkezi CHP Genel Merkezi' ifadelerini kullandı.


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