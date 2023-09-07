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Muharrem İnce: Ne kadar kaçak FETÖ'cü varsa CHP'yi destekledi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, muhalefetin seçimi neden kaybettiğine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Siz de olsanız, ben de olsam kazanırdık ama bu söylemler olmayacaktı. Kılıçdaroğlu’nun söylemleri yanlıştı." diye konuştu. "Ne kadar kaçak FETÖ’cü varsa CHP’yi destekledi." diyen İnce, "Kılıçdaroğlu Ukrayna'dan yana tavır koymamızı söyledi. ABD’ye neden göz kırpıyorsun? Bırak devleti yönetenler, denge politikasını yürütsünler." dedi.

21:33 . 7/09/2023 الخميس
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Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemleri nedeniyle seçimin kaybedildiğini söyledi.

Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemleri nedeniyle seçimin kaybedildiğini söyledi.

Türkiye, 14 ve 28 Mayıs'ta sandık başına giderek milletvekillerini ve cumhurbaşkanını seçti. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, FETÖ kumpası ve CHP'lilerin 'kaset' ve 'para aldı' iddiaları sonrası, 14 Mayıs seçimlerinden birkaç gün önce cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini duyurmuştu. Uzun süredir sessizliğini koruyan İnce, TV 100 canlı yayınında muhalefetin seçimleri neden kaybettiğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"HDP ile ilişkiler pervasızcaydı"

CHP'nin başını çektiği muhalefetin vatandaşlara güven vermediğini belirten İnce,
"Parti başkanları yardımcı olacak 7 tane yardımcı. İki de belediye başkanı. Onların onayı olmadan cumhurbaşkanı hiçbir şey yapamayacak. Bu bir kere güven vermez insanlara, birincisi bu. İkincisi, söylemler çok kötüydü. HDP ile ilişkiler pervasızcaydı. 7 cumhurbaşkanı yardımcısı çok fazlaydı, böyle bir şey olamazdı, imkansızdı, olmamalıydı."
dedi.


"Ne kadar kaçak FETÖ’cü varsa CHP’yi destekledi"

"Siz de olsanız, ben de olsam kazanırdık ama bu söylemler olmayacaktı. Kılıçdaroğlu’nun söylemleri yanlıştı."
diyen İnce,
"Ne kadar kaçak FETÖ’cü varsa CHP’yi destekledi. Kılıçdaroğlu Ukrayna'dan yana tavır koymamızı söyledi. ABD’ye neden göz kırpıyorsun? Bırak devleti yönetenler, denge politikasını yürütsünler."
ifadelerini kullandı.

"Bu kafayla İstanbul’u kaybedecekler"

İnce'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ne kadar kaçak FETÖ’cü varsa CHP’yi destekledi. Onlar bize çaktıkça prim yapacaklarını zannettiler. Bunlarla ilişki kurulmaz, bunlar terörist ‘Bunlarla ilişki kurmayın, yapmayın bunu’ dedik.
Türkiye’nin denge politikasını doğru buluyorum,
söylediklerimin arkasındayım
. ABD’ye neden göz kırpıyorsun? Bırak devleti yönetenler, denge politikasını yürütsünler.
Adaylıktan çekildiğime pişman değilim.
Bütün faturayı bize keseceklerdi. B
u kafayla giderlerse Mart’taki yerel seçimleri de kaybedecekler, İstanbul’u kaybedecekler."


#Muharrem İnce
#Kemal Kılıçdaroğlu
#FETÖ
#Memleket Partisi
#CHP
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