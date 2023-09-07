Muharrem İnce: Ne kadar kaçak FETÖ'cü varsa CHP'yi destekledi

Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemleri nedeniyle seçimin kaybedildiğini söyledi.
Türkiye, 14 ve 28 Mayıs'ta sandık başına giderek milletvekillerini ve cumhurbaşkanını seçti. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, FETÖ kumpası ve CHP'lilerin 'kaset' ve 'para aldı' iddiaları sonrası, 14 Mayıs seçimlerinden birkaç gün önce cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini duyurmuştu. Uzun süredir sessizliğini koruyan İnce, TV 100 canlı yayınında muhalefetin seçimleri neden kaybettiğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"HDP ile ilişkiler pervasızcaydı"
"Ne kadar kaçak FETÖ’cü varsa CHP’yi destekledi"
"Bu kafayla İstanbul’u kaybedecekler"
İnce'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: