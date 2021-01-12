Muharrem İnce: Partiyi bahara kuruyoruz CHP milletvekilleri de bize katılacak

CHP yönetimini, "Biz mecbur muyuz her hafta bir skandal olan bir partide siyaset yapmaya. Atatürk diyemeyeceksin, en büyük örgütün başında duracaksın. Seninle siyaset yapamam ben. Yollarım ayrılır" sözleriyle eleştiren eski CHP vekili Muharrem İnce, yeni parti kuracağını açıklamıştı.

GÜNDEM Muharrem İnce: Kuracağımız parti için CHP’den görüştüğüm isimler var

"Bahara kurarız"

BBC Türkçe’ye yeni parti çalışmalarına ilişkin konuşan İnce, parti tüzüğünün yazımının bitme aşamasına geldiğini, programın yazımının ise sürdüğünü belirtti. Pandemi nedeniyle bazı aksaklıkların olabileceğini bu yüzden partinin kuruluş tarihi için net bir tarih vermek istemediğini ifade eden İnce, "Bu bahara kurarız" görüşünü dile getirdi.

GÜNDEM Muharrem İnce: CHP haftalık skandallarını üç günde bire düşürdü

İsimleri daha sonra açıklayacak

İnce, CHP milletvekillerinden de katılım olacağını ifade ederek “Şimdilik kaç kişi olacak, kimler olacak bu konuda bilgi vermek istemiyorum” dedi. İnce parti kurma gerekçesi için ise "Bu iktidarın alternatifi, bu muhalefet olamıyor. Hedefimiz cumhurbaşkanı seçilmek için gerekli olan "50+1 oy almak" şeklinde konuştu.

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OYNAT 00:00 Muharrem İnce: CHP bu pisliği temizlemelidir Muharrem İnce Külliye iddialarına yönelik açıklamalarda bulundu. İnce 'CHP temiz siyaset diyorsa önce bu pisliği temizlemelidir. Arınma buradan başlayabilir. Eğer bu tezgahı ortaya çıkarır, komployu kuranları partiden atarsan emin olun yeniden şahlanırız, arınırız, temizlenir' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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