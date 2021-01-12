Gündem Muharrem İnce Partiyi bahara kuruyoruz CHP milletvekilleri de bize katılacak
POLİTİKA

Muharrem İnce: Partiyi bahara kuruyoruz CHP milletvekilleri de bize katılacak

CHP yönetimine bayrak açarak başlattığı 'Memleket Hareketi'ni partileştirme kararı alan Muharrem İnce, parti tüzüğünün yazımının bitme aşamasına geldiğini söyledi. Partisine mevcut CHP milletvekillerinden katılım olacağını ifade eden İnce, “Şimdilik kaç kişi olacak, kimler olacak bu konuda bilgi vermek istemiyorum” dedi.

Haber Merkezi Diğer
Muharrem İnce
Muharrem İnce

CHP yönetimini, "Biz mecbur muyuz her hafta bir skandal olan bir partide siyaset yapmaya. Atatürk diyemeyeceksin, en büyük örgütün başında duracaksın. Seninle siyaset yapamam ben. Yollarım ayrılır" sözleriyle eleştiren eski CHP vekili Muharrem İnce, yeni parti kuracağını açıklamıştı.

Muharrem İnce: Kuracağımız parti için CHP’den görüştüğüm isimler var
GÜNDEM
Muharrem İnce: Kuracağımız parti için CHP’den görüştüğüm isimler var

"Bahara kurarız"

BBC Türkçe’ye yeni parti çalışmalarına ilişkin konuşan İnce, parti tüzüğünün yazımının bitme aşamasına geldiğini, programın yazımının ise sürdüğünü belirtti. Pandemi nedeniyle bazı aksaklıkların olabileceğini bu yüzden partinin kuruluş tarihi için net bir tarih vermek istemediğini ifade eden İnce, "Bu bahara kurarız" görüşünü dile getirdi.

Muharrem İnce: CHP haftalık skandallarını üç günde bire düşürdü
GÜNDEM
Muharrem İnce: CHP haftalık skandallarını üç günde bire düşürdü

İsimleri daha sonra açıklayacak

İnce, CHP milletvekillerinden de katılım olacağını ifade ederek “Şimdilik kaç kişi olacak, kimler olacak bu konuda bilgi vermek istemiyorum” dedi. İnce parti kurma gerekçesi için ise "Bu iktidarın alternatifi, bu muhalefet olamıyor. Hedefimiz cumhurbaşkanı seçilmek için gerekli olan "50+1 oy almak" şeklinde konuştu.

Muharrem İnce: CHP bu pisliği temizlemelidir
OYNAT 00:00
Muharrem İnce: CHP bu pisliği temizlemelidir
Muharrem İnce Külliye iddialarına yönelik açıklamalarda bulundu. İnce 'CHP temiz siyaset diyorsa önce bu pisliği temizlemelidir. Arınma buradan başlayabilir. Eğer bu tezgahı ortaya çıkarır, komployu kuranları partiden atarsan emin olun yeniden şahlanırız, arınırız, temizlenir' ifadelerini kullandı.


Abone Ol Google News
Kumar oynarken yakalandılar

Kumar oynarken yakalandılar

​Berberdeki gizli kapıdan lokale gidiyorlardı.
DEAŞlı terörist yakalandı

DEAŞ'lı terörist yakalandı

​Sultanahmet ve Suruç saldırılarında patlayıcı temin etmişti.
Ülkemizin meşru menfaatlerini koruyoruz

​Cumhurbaşkanı Avrupa Birliği Ülkeleri Büyükelçileri toplantısında konuşuyor.

Bilge Çocuk'tan<br>özel sayı

Bilge Çocuk'tan
özel sayı

​Görme engelli çocuklar için Braille alfabesiyle dergi hazırlandı.

​Endonezya'da düşen uçak, benzer trajik kazaları hatırlattı.

Fiyatların yüzde 100'ün üzerinde arttığı iki ilçe.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.