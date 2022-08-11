Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bugün Denizli'de yaptığı konuşmada "Halk TV, Tele 1, KRT, CHP’den ve İYİ Parti’den her ay düzenli maaş alıyor. Miktarlarını bile söylerim." açıklamasında bulundu.

Daha sonra bir açıklama daha yaparak Tele1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'a yüklenen İnce, "Merdan Yanardağ denilen bir zat var. Bu zat kendine 'gazeteci' diyor. Bugün bir Tweet atmış demiş ki 'Muharrem İnce'yi bu sistem buruşturup attı.' Yenilen bir adam bir miktar buruşur, doğru." dedi.

"MERDAN YANARDAĞ SEN MANGIRSIN"

Elindeki 200 lirayı kameraya gösteren İnce, "Bu 2018'den önceki Muharrem İnce. Buruşturuyorum bunu, değerine bakıyorum yine 200 lira. Merdan Yanardağ sen mangırsın mangır. Sen ne ütü tutarsın ne buruşursun. Hadi ben buruştum diyelim millet yine ütüler düzeliriz." ifadelerini kullandı.

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"ŞEREF VARSA YEMİN ET PARA ALMADIĞINA"

İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sana bir soru; CHP'den, İYİ Parti'den kaç para alıyorsun kanala? Ben şerefimin üzerine yemin ederim ki her ay aylık alıyorsun. Sende şeref varsa yemin et almadığına. Ya da alıyorsan kaç para alıyorsun? Uyanık... Önce bunu açıkla tetikçiliği bırak"

OYNAT 00:53 Muharrem İnce: Şerefim üzerine yemin ederim Merdan Yanardağ CHP ve İYİ Parti'den düzenli para alıyor Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Halk TV, KRT ve Tele1 kanallarının CHP ile İYİ Parti tarafından maaşa bağlandığını öne sürdü. Daha sonra bir açıklama daha yaparak Tele1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'a yüklenen İnce, 'Ben şerefimin üzerine yemin ederim ki her ay aylık alıyorsun. Sende şeref varsa yemin et almadığına. Ya da alıyorsan kaç para alıyorsun? Uyanık... Önce bunu açıkla tetikçiliği bırak' dedi.





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GÜNDEM Muharrem İnce: CHP ve İYİ Parti her ay Halk TV, Tele 1 ve KRT'ye maaş ödüyor