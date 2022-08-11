Gündem Muharrem İnce Şerefim üzerine yemin ederim Merdan Yanardağ CHP ve İYİ Partiden düzenli para alıyor
POLİTİKA

Muharrem İnce: Şerefim üzerine yemin ederim Merdan Yanardağ CHP ve İYİ Parti'den düzenli para alıyor

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Halk TV, KRT ve Tele1 kanallarının CHP ile İYİ Parti tarafından maaşa bağlandığını öne sürdü. Daha sonra bir açıklama daha yaparak Tele1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'a yüklenen İnce, "Ben şerefimin üzerine yemin ederim ki her ay aylık alıyorsun. Sende şeref varsa yemin et almadığına. Ya da alıyorsan kaç para alıyorsun? Uyanık... Önce bunu açıkla tetikçiliği bırak" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Muharrem İnce: Şerefim üzerine yemin ederim Merdan Yanardağ CHP ve İYİ Partiden düzenli para alıyor
​Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bugün Denizli'de yaptığı konuşmada "Halk TV, Tele 1, KRT, CHP’den ve İYİ Parti’den her ay düzenli maaş alıyor. Miktarlarını bile söylerim." açıklamasında bulundu.

Daha sonra bir açıklama daha yaparak Tele1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'a yüklenen İnce, "Merdan Yanardağ denilen bir zat var. Bu zat kendine 'gazeteci' diyor. Bugün bir Tweet atmış demiş ki 'Muharrem İnce'yi bu sistem buruşturup attı.' Yenilen bir adam bir miktar buruşur, doğru." dedi.

"MERDAN YANARDAĞ SEN MANGIRSIN"

Elindeki 200 lirayı kameraya gösteren İnce, "Bu 2018'den önceki Muharrem İnce. Buruşturuyorum bunu, değerine bakıyorum yine 200 lira. Merdan Yanardağ sen mangırsın mangır. Sen ne ütü tutarsın ne buruşursun. Hadi ben buruştum diyelim millet yine ütüler düzeliriz." ifadelerini kullandı.

"ŞEREF VARSA YEMİN ET PARA ALMADIĞINA"

İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sana bir soru; CHP'den, İYİ Parti'den kaç para alıyorsun kanala? Ben şerefimin üzerine yemin ederim ki her ay aylık alıyorsun. Sende şeref varsa yemin et almadığına. Ya da alıyorsan kaç para alıyorsun? Uyanık... Önce bunu açıkla tetikçiliği bırak"

Muharrem İnce: Şerefim üzerine yemin ederim Merdan Yanardağ CHP ve İYİ Parti'den düzenli para alıyor
OYNAT 00:53
Muharrem İnce: Şerefim üzerine yemin ederim Merdan Yanardağ CHP ve İYİ Parti'den düzenli para alıyor
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Halk TV, KRT ve Tele1 kanallarının CHP ile İYİ Parti tarafından maaşa bağlandığını öne sürdü. Daha sonra bir açıklama daha yaparak Tele1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'a yüklenen İnce, 'Ben şerefimin üzerine yemin ederim ki her ay aylık alıyorsun. Sende şeref varsa yemin et almadığına. Ya da alıyorsan kaç para alıyorsun? Uyanık... Önce bunu açıkla tetikçiliği bırak' dedi.

Muharrem İnce: CHP ve İYİ Parti her ay Halk TV, Tele 1 ve KRT'ye maaş ödüyor
GÜNDEM
Muharrem İnce: CHP ve İYİ Parti her ay Halk TV, Tele 1 ve KRT'ye maaş ödüyor

Muharrem İnce: CHP ve İYİ Parti her ay Halk TV Tele 1 ve KRT'ye maaş ödüyor
OYNAT 00:46
Muharrem İnce: CHP ve İYİ Parti her ay Halk TV Tele 1 ve KRT'ye maaş ödüyor
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 'Halk TV, Tele 1, KRT, CHP'den ve İYİ Parti'den her ay düzenli maaş alıyor. Miktarlarını bile söylerim.' dedi. Son zamları bilmediğini söyleyen İnce, 'Bizi haber yaptıkları zaman 'maaşı keseriz' diye tehdit ediyorlar.' ifadelerini kullandı.
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Muharrem İnce: Şerefim üzerine yemin ederim Merdan Yanardağ CHP ve İYİ Partiden düzenli para alıyor

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