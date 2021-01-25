Muharrem İnce: Tüzüğümüzü oy birliği ile kabul ettik

Başlattığı 'Memleket Hareketi'ni partileştirme kararı alan ve bu kapsamda çalışmalarını sürdüren CHP Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce'nin, 80 kişilik ekibiyle birlikte Nevşehir'in Avanos ilçesinde gerçekleştirdiği çalışma kampı sona erdi.
"Genel Başkan sultanlığına son verdik"
Çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan İnce, parti tüzüğünü hazırladıklarını belirterek, "Tüzüğümüzü oy birliği ile kabul ettik. Genel Başkan sultanlığına son verdik. Partide ön seçimi esas kıldık. Üyelerle genel başkan seçimini esas kıldık. Parlamentoda grup başkanvekilliği seçimlerini 'iç yönetmelikle değiştirilemez, milletvekillerinin özgür iradeleri ile seçilir' diye tüzük hükmü haline getirdik" dedi.
Kılıçdaroğlu'na 'demokrasi' göndermesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da göndermede bulunan İnce, "Türkiye'de demokrasi isteyebilmek için partinizde demokrasi olması lazım. Kendi evinizin içinde demokrasi yoksa millete demokrasi vaat edemezsiniz" diye konuştu.