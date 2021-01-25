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POLİTİKA

Muharrem İnce: Tüzüğümüzü oy birliği ile kabul ettik

Parti kurma çalışmalarını sürdüren eski CHP vekili Muharrem İnce, parti tüzüğünün hazır olduğunu ve oy birliği ile kabul edildiğini duyurdu. İnce yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da "Genel Başkan sultanlığına son verdik. Partide ön seçimi esas kıldık. Kendi evinizin içinde demokrasi yoksa millete demokrasi vaat edemezsiniz" sözleriyle göndermede bulundu.

Haber Merkezi DHA
Muharrem İnce, 80 kişilik ekibiyle birlikte Nevşehir'de parti çalışmaları için kampa girmişti.
Muharrem İnce, 80 kişilik ekibiyle birlikte Nevşehir'de parti çalışmaları için kampa girmişti.

Başlattığı 'Memleket Hareketi'ni partileştirme kararı alan ve bu kapsamda çalışmalarını sürdüren CHP Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce'nin, 80 kişilik ekibiyle birlikte Nevşehir'in Avanos ilçesinde gerçekleştirdiği çalışma kampı sona erdi.

"Genel Başkan sultanlığına son verdik"

Çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan İnce, parti tüzüğünü hazırladıklarını belirterek, "Tüzüğümüzü oy birliği ile kabul ettik. Genel Başkan sultanlığına son verdik. Partide ön seçimi esas kıldık. Üyelerle genel başkan seçimini esas kıldık. Parlamentoda grup başkanvekilliği seçimlerini 'iç yönetmelikle değiştirilemez, milletvekillerinin özgür iradeleri ile seçilir' diye tüzük hükmü haline getirdik" dedi.

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Kılıçdaroğlu'na 'demokrasi' göndermesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da göndermede bulunan İnce, "Türkiye'de demokrasi isteyebilmek için partinizde demokrasi olması lazım. Kendi evinizin içinde demokrasi yoksa millete demokrasi vaat edemezsiniz" diye konuştu.

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