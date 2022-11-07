Gündem Muharrem İnce ve Ümit Özdağdan ittifak görüşmesi Bugün bir araya gelecekler
POLİTİKA

Muharrem İnce ve Ümit Özdağ'dan ittifak görüşmesi: Bugün bir araya gelecekler

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile ittifak görüşmeleri gerçekleştirdiklerini açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bugün Özdağ ile bir araya gelecek. Saat 17.00'da bir araya gelecek olan iki liderin, görüşmenin ardından basın açıklaması yapması bekleniyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Muharrem İnce ve Ümit Özdağdan ittifak görüşmesi: Bugün bir araya gelecekler
Ümit Özdağ-Muharrem İnce

Geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile ittifak görüşmeleri yaptıklarını açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bugün Özdağ ile bir araya gelecek.

BASIN AÇIKLAMASI YAPMALARI BEKLENİYOR

Saat 17.00'da bir araya gelecek olan iki liderin, görüşmenin ardından basın açıklaması yapması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

TV100 ekranlarında gündeme dair açıklamalarda bulunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce kendisine yöneltilen "İttifak düşünüyor musunuz?'' sorusunu ''Ümit Özdağ ile ittifak konuşuyoruz.'' şeklinde cevaplamıştı.

Muharrem İnce ile Ümit Özdağ ittifaka hazırlanıyor
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Muharrem İnce ile Ümit Özdağ ittifaka hazırlanıyor

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