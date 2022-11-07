Muharrem İnce ve Ümit Özdağ'dan ittifak görüşmesi: Bugün bir araya gelecekler

Geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile ittifak görüşmeleri yaptıklarını açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bugün Özdağ ile bir araya gelecek.
BASIN AÇIKLAMASI YAPMALARI BEKLENİYOR
Saat 17.00'da bir araya gelecek olan iki liderin, görüşmenin ardından basın açıklaması yapması bekleniyor.
NE OLMUŞTU?
TV100 ekranlarında gündeme dair açıklamalarda bulunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce kendisine yöneltilen "İttifak düşünüyor musunuz?'' sorusunu ''Ümit Özdağ ile ittifak konuşuyoruz.'' şeklinde cevaplamıştı.