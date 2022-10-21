Gündem Muharrem İnce ile Ümit Özdağ ittifaka hazırlanıyor
POLİTİKA

Muharrem İnce ile Ümit Özdağ ittifaka hazırlanıyor

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, katıldığı canlı yayında "İttifak düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi. İnce, "Ümit Özdağ ile ittifak konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

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Muharrem İnce ile Ümit Özdağ ittifaka hazırlanıyor
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, TV100 ekranlarında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın kimyasal silah iftirasına tepki gösteren İnce "Terörle mücadeleyi kötülemek için PKK ve sempatizanlarının uydurduğu bir palavraya nasıl bir CHP'li peşine takılabilir? Bu dağda mücadele eden askerin moralini bozmaz mı? Adına Tabipler Birliği denilen birisi çıkıyor, tam PKK temsilcisi. Tabiplere de sesleniyorum, görevinizi yapın. Sandığa gidin, değiştirin yapıyı.” ifadelerini kullandı.

CHP'NİN HDP'YE BAKANLIK VAADİ

"HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" sorusuna yanıt veren "Ben bakan makan dağıtmıyorum. Bakanlık verilecek kişiler bakanlık yapabilecek makamda olabilecek kişilerdir. Gürsel Tekin bakanlık verdi diye ben bakanlık vermeye mecbur muyum?" dedi.

''ÜMİT ÖZDAĞ İLE KONUŞUYORUZ''

  • Muharrem İnce, ''İttifak düşünüyor musunuz?'' sorusuna ise ''Ümit Özdağ ile ittifak konuşuyoruz.'' şeklinde cevap verdi.

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Muharrem İnce'den CHP yandaşı medyaya tepki: Haber yapamazlar çünkü parayı keserler
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Muharrem İnce'den CHP yandaşı medyaya tepki: Haber yapamazlar çünkü parayı keserler
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Fox TV ekranlarında Halk TV, TELE1 ve KRT TV'nin fonlandığını söyledi. İnce, muhalefet medyası olarak adlandırdığı televizyon kanalları için, 'Muhalefet medyası da aynı bir farkları yok. Mesela Halk TV de benim hiçbir haberimi göremezsiniz. TELE1 de KRT de hiçbir haberimi göremezsiniz. Ölürsem belki bir gün yaparlar. Haber yapamazlar çünkü parasını keserler. Çünkü bunlar demokrat medyaymış geçiniz bunları' dedi.

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