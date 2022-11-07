Gündem Ümit Özdağ Afganistanda hafızlık yapan öğrencilerin görüntülerine gericilik dedi
POLİTİKA

Ümit Özdağ Afganistan’da hafızlık yapan öğrencilerin görüntülerine 'gericilik' dedi

Sığınmacılara yönelik yaptığı ırkçı açıklamalarla adından söz ettiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bu kez de Afganistan’da hafızlık yapan öğrencileri hedef aldı. Özdağ, dini eğitim alan öğrencilerin görüntülerini paylaşarak "gericilik" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ümit Özdağ Afganistan’da hafızlık yapan öğrencilerin görüntülerine gericilik dedi
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ

Sığınmacı karşıtı açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bu kez de Afganistan'da dini eğitim alan öğrencileri hedef aldı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özdağ, Afganistan’da hafızlık yapan öğrencilerin görüntülerine ‘gericilik’ dedi.

"GERİCİ ZİHNİYET"

Özdağ, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bir tarafta yapay zeka, kuantum bilgisayarlar, uzay yürüyüşü diğer tarafta gördüğünüz manzara. Evet, Batı emperyalist ancak tek suçlu emperyalizm değil. Müslüman halkların çağın köleleri kalmasını sağlayan gerici zihniyet. İlk emri OKU olan bir dinin göçebe zihniyete teslim olması"

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ: HADDİNİ BİL ÜMİT ÖZDAĞ

Ümit Özdağ'ın bu sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti. Kullanıcılar, 'HaddiniBilÜmitÖzdağ' etiketiyle Özdağ'a tepkisini dile getirdi.

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