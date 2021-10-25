Gündem Muharrem İnceden art arda salvolar Önce Kaftancıoğlu sonra da Kılıçdaroğluna yüklendi
POLİTİKA

Muharrem İnce'den art arda salvolar: Önce Kaftancıoğlu sonra da Kılıçdaroğlu'na yüklendi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, eski partisi CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na sert sözlerle yüklendi. "Bizim partimizde Mustafa Kemal diyemezsin" sözleriyle Kaftancıoğlu'na yüklenen İnce, "Sen kendi partinin evlatlarına demokrasiyi çok görüyorsun, 85 milyona demokrasi vadediyorsun. Palavra bu." diyerek Kılıçdaroğlu'na da tepki gösterdi.

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Haber Merkezi DHA Yeni Şafak
​Muharrem İnceden art arda salvolar: Önce Canan Kaftancıoğlu sonra da Kemal Kılıçdaroğluna yüklendi
Muharrem İnce

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Bursa'da İnegöl İlçe Başkanlığı’nın açılışına katıldı. Burada konuşan İnce, CHP'ye yüklendi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun "Ben ‘Atatürk değil, Gazi Mustafa Kemal derim" sözlerine atıfta bulunan İnce, "Bizim partimizde Mustafa Kemal diyemezsin. Bizim partimizdeki adı Mustafa Kemal Atatürk’tür. Biz diğerlerinden farklıyız." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ: PALAVRA BU

  • Sözlerinin devamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da yüklenen İnce "Bizde parti içi demokrasi var. Bu demokrasiye alışacağız. Partide demokrasi yapmayanlar, Türkiye’ye demokrasiyi getiremezler. Bir insan düşünün, her gün çocuklarınıza süt içirin diye laf ediyor ama kendi çocuklarına süt getirmiyor. Sen kendi partinin evlatlarına demokrasiyi çok görüyorsun, 85 milyona demokrasi vadediyorsun. Palavra bu." dedi.

Vatandaştan Muharrem İnce'ye 'Bizi sattınız' tepkisi
GÜNDEM
Vatandaştan Muharrem İnce'ye 'Bizi sattınız' tepkisi

Muharrem İnce Millet İttifakı'na seslendi: 8-10 kişi bir araya gelip Erdoğan'ı yenecekler sizin hiç kendinize güveniniz yok mu
OYNAT 01:00
Muharrem İnce Millet İttifakı'na seslendi: 8-10 kişi bir araya gelip Erdoğan'ı yenecekler sizin hiç kendinize güveniniz yok mu
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Balıkesir Öğretmenevi'nde basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Muharrem İnce, ortada seçim yokken, birkaç yıl sonrası için şimdiden ittifak yapılmasını doğru bulmadığını ifade ederek, 'O zaman birleştirsinler bu partileri daha iyi. Sanki amca oğlu, dayı oğlu gibi oldu bütün partiler. Böyle parti olur mu? Birleştirin de elektrik, su parası iki ayrı yerden ödemeyin bari.

Sizin hiç mi iddianız yok? Siz kendinize güvenemiyor musunuz? 8-10 kişi bir araya gelecekler, Erdoğan'ı yenecekler. Sizin hiç kendinize güveniniz yok mu? Nasıl muhalefetsiniz siz? Toplanacaklar mahallenin çocukları, öbür mahallenin çocuklarını yenecekler. Böyle bir şey olur mu?

Bir siyasi parti, tek başına çıkar, 'Ben hazırım' der. Programım, tüzüğüm, kadrolarım, genel başkanım, hazır. Biz hazırız, Türkiye'yi yönetmeye.' ifadelerini kullandı.
Muharrem İnce'nin sözleri Engin Özkoç'u kızdırdı: Nifak sokmak için içiniz içinizi yiyor
OYNAT 00:49
Muharrem İnce'nin sözleri Engin Özkoç'u kızdırdı: Nifak sokmak için içiniz içinizi yiyor
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Bir basın mensubunun kendisine Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin 'CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu olmalıdır' sözlerini sorması üzerine sinirlenen Özkoç, 'Nifak sokmak için içiniz içinizi yiyor, biliyoruz.' ifadelerini kullandı.

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