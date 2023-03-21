Muharrem İnce'den CHP ve İYİ Parti'ye son dakika ittifak önerisi: Diğer dört partinin dört katı oyum var

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, HaberTürk canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı adayı olmasının ardından kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt veren İnce, "Erdoğan gidecek de peki bu Altılı Masa ile bu olur mu? Hayal görmeyin, adayı bir buçuk senede zor belirlediler. Masa devrildi kalktı...Buradan nasıl bir umut çıkar birisi anlatsın bana." ifadelerini kullandı.
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İnce, sözlerini şöyle sürdürdü: