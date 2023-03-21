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Muharrem İnce'den CHP ve İYİ Parti'ye son dakika ittifak önerisi: Diğer dört partinin dört katı oyum var

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, katıldığı canlı yayında Altılı Masa'ya sert eleştirilerde bulunduktan sonra dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İnce, "CHP, İYİ Parti ve Memleket Partisi cuk olur." ifadelerini kullandı. İnce, masadaki diğer dört partinin toplam oyunun dört katı oyu bulunduğunu öne sürdü.

23:01 . 21/03/2023 Salı
Diğer
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, HaberTürk canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.


Cumhurbaşkanı adayı olmasının ardından kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt veren İnce, "Erdoğan gidecek de peki bu Altılı Masa ile bu olur mu? Hayal görmeyin, adayı bir buçuk senede zor belirlediler. Masa devrildi kalktı...Buradan nasıl bir umut çıkar birisi anlatsın bana." ifadelerini kullandı.


İYİ Parti ve CHP'ye ittifak önerisi


"İttifaklar olabilir mi? Tabi ki olur. Mesela Türkiye'ye ittifak önerelim. CHP, İYİ Parti ve Memleket Partisi cuk olur."
diyen İnce, masadaki diğer dört partinin toplam oyunun dört katı oyu bulunduğunu öne sürdü.


'10 Nisan akşamı görüşürüz'


İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:


"Öneriyorum, 1 yıldır bağırıyorum. 6'lı Masa Cumhurbaşkanlığı seçimini ayrı yapsın, sandık güvenliği için bütün muhalefet partileri hepimiz bir araya gelelim sandıkları koruyalım diyorum. Mesela Kırşehir bizim olsun, biz koruyalım sandıkları. 200 bin sandığı birlikte koruyalım. Bunu söylüyorum, hala karşılık bulmadı. 10 Nisan'da listeler açıklandığında göreceksiniz. Benim kehanetlerim var ya, dolar 10 lira olacak, deprem meselesi, 3 Mart'ta görürsünüz diyorum ya. Bana 'bölücü' diyenlere '10 Nisan akşamı görüşürüz' diyorum. Yandı gülüm keten helva."


#Muharrem İnce
#CHP
#İYİ Parti
#Memleket Partisi
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