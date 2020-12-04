Muharrem İnce'den CHP'deki tecavüz olaylarına ilk yorum: Gerçek ortaya çıkarılmalı
Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan taciz ve tecavüz skandalları Türkiye'nin gündemine oturdu. Büyük tepki toplayan olaylara tepkiler art arda gelmeye devam ediyor. Eski CHP vekillerinden Muhareem İnce, konuyla ilgili ilk kez konuştu. Gerçeklerin oraya çıkarılması gerektiğini belirten İnce, "Parti yönetimi olaya el atmalıdır. Genel başkandan, kadın kolları başkanından ve İstanbul il başkanından daha aktif bir tavır bekliyorum bu konuda. Gizlememeliler, üzerine gitmeliler" ifadelerini kullandı.
CHP teşkilatlarında bazı kadınlara tecavüz edildiğinin ortaya çıkması kamuoyunda bomba etkisi yarattı. CHP Maltepe ilçe teşkilatında yaşanan ilk vaka, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından gizlenmek istendi. Ancak her şeye rağmen Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı tecavüz suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bunun ardından Avcılar ve Ümraniye'deki iğrençlikler kamuoyuna yansıdı.
"Partinin skandallarla gündeme gelmesi çok üzüzcü"
Yaşanan skandallara ilişkin Muharrem İnce'den çarpıcı açıklamalar geldi. CHP'de üzeri kapatılmak istenen tecavüz vakalarının üzerine gidilmesi gerektiğini ifade eden İnce, partinin skandallarlar gündemde olmasına üzüldüğünü söyledi.
Muharrem İnce, "Parti yönetimi olaya el atmalıdır. Genel başkandan, kadın kolları başkanından ve İstanbul il başkanından daha aktif bir tavır bekliyorum bu konuda. Gizlememeliler, üzerine gitmeliler" ifadelerini kullandı.
Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'ye konuşan İnce, "CHP’nin durumuna çok üzülüyorum. Türkiye yönetilmiyor, CHP de yönetilmiyor. Her gün bir skandal var. Zamana yaymak CHP yönetiminin yeni politikası olmuş. Neşter vuramıyorlar, sorun çözemiyorlar. Her gün bir skandal duyuyoruz" dedi.