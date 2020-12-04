Muharrem İnce'den CHP'deki tecavüz olaylarına ilk yorum: Gerçek ortaya çıkarılmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'deki taciz olaylarına ilk yorum: Aşağılık kabahatlerini örtmek için 40 takla atan bunlar değil mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde “Türk Kadınının Seçme ve Seçilme Hakkını Elde Etmesinin 86. Yıl Dönümü” programında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'CHP'de kendi mensuplarını bile isyan ettiren tecavüzlere sessiz kalan zihniyetin kadın hakları konusunda söyleyecek hiçbir sözü olamaz. Belediye başkanlarının, belediye başkan yardımcılarının aşağılık kabahatlerini örtmek için 40 takla atan bunlar değil mi?' ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Senin tecavüzcün kötü benimki iyi, senin ahlaksızın kötü benimki iyi, yaklaşımı kadar iğrenç bir anlayış yoktur.' diye konuştu. Erdoğan konuşmalarına şöyle devam etti:



'İçlerindeki rezillik ve kepazeliklere bakmadan önlerine gelene çamur atmayı siyaset kılıfıyla örtmeye kalkanların maskelerini düşüreceğiz.'

