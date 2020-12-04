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POLİTİKA

Muharrem İnce'den CHP'deki tecavüz olaylarına ilk yorum: Gerçek ortaya çıkarılmalı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan taciz ve tecavüz skandalları Türkiye'nin gündemine oturdu. Büyük tepki toplayan olaylara tepkiler art arda gelmeye devam ediyor. Eski CHP vekillerinden Muhareem İnce, konuyla ilgili ilk kez konuştu. Gerçeklerin oraya çıkarılması gerektiğini belirten İnce, "Parti yönetimi olaya el atmalıdır. Genel başkandan, kadın kolları başkanından ve İstanbul il başkanından daha aktif bir tavır bekliyorum bu konuda. Gizlememeliler, üzerine gitmeliler" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Muharrem İnce
Muharrem İnce

CHP teşkilatlarında bazı kadınlara tecavüz edildiğinin ortaya çıkması kamuoyunda bomba etkisi yarattı. CHP Maltepe ilçe teşkilatında yaşanan ilk vaka, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından gizlenmek istendi. Ancak her şeye rağmen Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı tecavüz suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bunun ardından Avcılar ve Ümraniye'deki iğrençlikler kamuoyuna yansıdı.

"Partinin skandallarla gündeme gelmesi çok üzüzcü"

Yaşanan skandallara ilişkin Muharrem İnce'den çarpıcı açıklamalar geldi. CHP'de üzeri kapatılmak istenen tecavüz vakalarının üzerine gidilmesi gerektiğini ifade eden İnce, partinin skandallarlar gündemde olmasına üzüldüğünü söyledi.

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  • Muharrem İnce, "Parti yönetimi olaya el atmalıdır. Genel başkandan, kadın kolları başkanından ve İstanbul il başkanından daha aktif bir tavır bekliyorum bu konuda. Gizlememeliler, üzerine gitmeliler" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde “Türk Kadınının Seçme ve Seçilme Hakkını Elde Etmesinin 86. Yıl Dönümü” programında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'CHP'de kendi mensuplarını bile isyan ettiren tecavüzlere sessiz kalan zihniyetin kadın hakları konusunda söyleyecek hiçbir sözü olamaz. Belediye başkanlarının, belediye başkan yardımcılarının aşağılık kabahatlerini örtmek için 40 takla atan bunlar değil mi?' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Senin tecavüzcün kötü benimki iyi, senin ahlaksızın kötü benimki iyi, yaklaşımı kadar iğrenç bir anlayış yoktur.' diye konuştu. Erdoğan konuşmalarına şöyle devam etti:

'İçlerindeki rezillik ve kepazeliklere bakmadan önlerine gelene çamur atmayı siyaset kılıfıyla örtmeye kalkanların maskelerini düşüreceğiz.'

CHP'ye üzülüyorum

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'ye konuşan İnce, "CHP’nin durumuna çok üzülüyorum. Türkiye yönetilmiyor, CHP de yönetilmiyor. Her gün bir skandal var. Zamana yaymak CHP yönetiminin yeni politikası olmuş. Neşter vuramıyorlar, sorun çözemiyorlar. Her gün bir skandal duyuyoruz" dedi.

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