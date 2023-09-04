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Muharrem İnce'den 'CHP'ye döner misiniz?' sorusuna şartlı cevap: Neden olmasın?

CHP'den istifa ettikten sonra Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, istediği yönde değişim olursa geri dönebileceğinin sinyalini verdi. "Bahsettiğiniz türde bir değişim olursa döner misiniz?" sorusu yöneltilen İnce, "Neden olmasın? O zaman orası Memleket Partisi'ne benzer zaten. Ben niye ayrılayım oradan?" dedi.

09:41 . 4/09/2023 Pazartesi
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Muharrem İnce'den CHP'ye dönüş sinyali.

Muharrem İnce'den CHP'ye dönüş sinyali.

Yıllarca CHP sıralarında siyaset yapan ve partisine sert eleştirilerde bulunduktan sonra istifa ederek Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, geri dönüş sinyali verdi.


İnce, CHP'de tüzük değişikliği olursa orasının zaten Memleket Partisi'ne benzeyeceğini ve bu durumda geri dönebileceğini söyledi.


'Fedakarlık için tereddüt etmem'

T24'ten Cansu Çamlıbel'e konuşan İnce, "Tüzüğün değiştiği ve üyelerin karar süreçlerinde etkili olduğu bir CHP senaryosu sizin için CHP’ye dönüş senaryosu olabilir mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Ülkenin siyasetini CHP içindeki çekişmelere hapsedersek bir yere varamayız. 'Ülkemiz için ne yapmalı?' sorusunun cevabını iyi niyetli herkesle aramaya çalışacağız. 'Ülkede ne olursa benim için en iyisi olur?'un cevabını değil 'Ülke için neyin en iyi olduğu?'nun cevabını arayacağız. Bu arayışın sonunda siyasetten çekilmem gerektiğini görürsem çekilirim ya da aklınıza gelen herhangi başka bir fedakârlık için tereddüt etmem."

'eden geri dönüş olmasın'


"CHP’de bahsettiğiniz türde bir değişim olursa dönebilirsiniz yani…" sorusu sorulan İnce,
"Neden olmasın? O zaman orası Memleket Partisi'ne benzer zaten. Ben niye ayrılayım oradan?"
diye konuştu.
#Muharrem İnce
#CHP
#Memleket Partisi
19 dakika önce
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