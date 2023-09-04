Muharrem İnce'den 'CHP'ye döner misiniz?' sorusuna şartlı cevap: Neden olmasın?

"Ülkenin siyasetini CHP içindeki çekişmelere hapsedersek bir yere varamayız. 'Ülkemiz için ne yapmalı?' sorusunun cevabını iyi niyetli herkesle aramaya çalışacağız. 'Ülkede ne olursa benim için en iyisi olur?'un cevabını değil 'Ülke için neyin en iyi olduğu?'nun cevabını arayacağız. Bu arayışın sonunda siyasetten çekilmem gerektiğini görürsem çekilirim ya da aklınıza gelen herhangi başka bir fedakârlık için tereddüt etmem."