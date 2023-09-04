Muharrem İnce'den 'CHP'ye döner misiniz?' sorusuna şartlı cevap: Neden olmasın?

Muharrem İnce'den CHP'ye dönüş sinyali.
Yıllarca CHP sıralarında siyaset yapan ve partisine sert eleştirilerde bulunduktan sonra istifa ederek Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, geri dönüş sinyali verdi.
İnce, CHP'de tüzük değişikliği olursa orasının zaten Memleket Partisi'ne benzeyeceğini ve bu durumda geri dönebileceğini söyledi.
'Fedakarlık için tereddüt etmem'
T24'ten Cansu Çamlıbel'e konuşan İnce, "Tüzüğün değiştiği ve üyelerin karar süreçlerinde etkili olduğu bir CHP senaryosu sizin için CHP’ye dönüş senaryosu olabilir mi?" sorusuna şu yanıtı verdi: